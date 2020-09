La storia tra i due ex di Uomini e Donne Giulio Raselli e Giulia D'Urso è arrivata alla fine, almeno per adesso. A darne notizia è stato l'ex tronista che lo ha detto ai propri fan durante alcune storie su Instagram, spiegando che era giusto che la notizia fosse data in questo modo, direttamente, senza aspettare copertine, trasmissioni e tutto ciò che gira intorno a queste cose, solitamente. E così, tra una domanda e l'altra dei fan, ha spiegato che lui e l'ex compagna sono in pausa, almeno per il momento, a causa di divergenze di vedute su questioni che ritiene importanti: "Ciao raga, allora premessa, visto che mi sembra assolutamente corretto parlarne con voi perché siete il frutto di quello che poi siamo io e Giulia. Non sono una di quelle persone che aspetta per far la copertina o per mettere in ansia le persone che ci seguono, per creare scoop, ma non perché voglia fare il figo, ma perché non sono fatto così, non voglio andare avanti in questa discussione, però voglio dirvi che in questo momento io e Giulia non stiamo assieme, ci siamo presi un momento di pausa".

Una situazione in possibile mutamento

Il problema, continua l'uomo è che tra di loro "c'erano troppe, troppe divergenze, caratteriali, di stile di vita, di modi di pensare e quindi in questo momento è così, vi chiedo di starci vicini e basta" ha spiegato, prima di tornare sull'argomento con una storia ulteriore per sottolineare che la situazione non è ancora definitiva, ma potrebbe anche mutare: "Un'ultima cosa, raga, non so cosa ci riserverà il futuro, quindi non metto una pietra sopra, speriamo bene e vediamo come andrà. Sicuramente ci risentiremo per capire come mai ci sono queste divergenze, troppo, troppo, troppo pesanti, troppo evidenti, e basta, vedremo come andrà. Comunque sarete sempre i primi a saperlo perché ho grande rispetto di voi e quindi niente, un bacio".

Le divergenze su un figlio

I due ex partecipanti alla trasmissione di Maria De Filippi erano tra le coppie più amate, ma già in passato c'era stata qualche discussioni su alcune visioni differenti delle proprie vite. Pochi mesi fa, infatti, i due si erano parlati tramite giornali (sic) a proposito di genitorialità. Raselli, infatti, aveva espresso la volontà di diventare padre: "È tutto così perfetto che sento nel mio cuore che è il momento giusto per fare quel passo in più per completarci come famiglia: fare un bambino" aveva dichiarato a DiPiù, ricevendo, però, il diniego della compagna che aveva specificato di volersi dedicare alla carriera, per il momento: "Giulio, non mi sento ancora pronta per avere un figlio. Ho appena 24 anni e, anche se ti amo, vorrei prima realizzarmi nel lavoro come truccatrice" aveva risposto sempre sulle colonne del settimanale.