Gli 80 anni di Fabio Testi: “Ho una fidanzata segreta di 35 anni, le donne mi fanno l’applauso” Lunedì 2 agosto, Fabio Testi festeggerà i suoi 80 anni. L’attore si è raccontato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui ha spiegato che oggi si gode le sue giornate in tranquillità, coltiva le rose e cura l’orto. Nella sua vita c’è anche un nuovo amore: una ragazza di 35 anni.

A cura di Daniela Seclì

Fabio Testi si è raccontato sulle pagine del Corriere della Sera. L'attore festeggerà gli 80 anni il 2 agosto. Ha assicurato di essere "sereno e tranquillo", di stare bene in salute e di avere accantonato il desiderio di viaggiare in nome della cura dell'orto e della coltivazione delle rose. Nella sua vita, inoltre, non manca un nuovo amore.

L'amore segreto di Fabio Testi

Fabio Testi ha vissuto tanti amori. Nel 1979, è convolato a nozze con la stilista Lola Navarro, da cui ha avuto tre figli: Fabio, Thomas (che due mesi fa lo ha reso nonno) e Trini. La relazione si è conclusa nel 1996. Nel 2015, poi, ha sposato Antonella Liguori, ma nel 2018 si sono detti addio. Fabio Testi ha fatto battere il cuore anche a Ursula Andress, Edwige Fenech ed Emanuela Tittocchia. L'attore ha commentato la sua turbolenta vita sentimentale e ha confidato di stare vivendo un amore segreto:

"È normale per un attore avere tante relazioni, anche con attrici con cui stai sul set due-tre mesi e con cui giri scene d’amore. Ognuna di loro ha una sua storia, sono stato affascinato da tutte loro. Da un paio di mesi ho una relazione segreta con una donna di 35 anni. Ho già due divorzi dietro di me, tutto quello che arriva è in più. Certo la compagnia femminile mi piace e la cerco, e devo dire che ricevo ancora l’applauso…".

Fabio Testi sostiene Giorgia Meloni

Fabio Testi ha detto la sua anche sulla scena politica attuale. Da un po' di tempo a questa parte, l'attore sta apprezzando Giorgia Meloni. Ritiene sia una dei pochi politici che in questo momento sta dimostrando di avere carattere. Le parole di Testi a riguardo sono state: "Io sono un anarchico poeta, ma devo dire che adesso mi piace Giorgia Meloni, unico politico in questo momento con le palle, ne ha più lei di tutti gli altri uomini messi assieme".