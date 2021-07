Gregorio Paltrineri e l’amore a distanza con la storica fidanzata Letizia Ruoli Gregorio Paltrineri è uno degli atleti che gareggia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il nuotatore, già campione con tre medaglie d’oro, è legato dal 2012 a Letizia Ruoli, anche lei originaria di Carpi e attualmente trasferitasi a Roma per seguire la specializzazione in radiodiagnostica. La loro storia non è mai stata sbandierata sui social, ma sono sempre stati il supporto l’uno dell’altra.

A cura di Ilaria Costabile

Tra gli atleti che gareggiano alle Olimpiadi di Tokyo 2020 c'è anche Gregorio Paltrineri. Il giovane nuotatore più volte campione nelle discipline in cui è arrivato vincitore anche agli Europei di Budapest. Il 27enne, diventato in poco tempo una vera e propria stella del nuoto, è legato dal 2012 con Letizia Ruoli, anche lei originaria di Carpi e da poco trasferitasi a Roma per frequentare la specializzazione in radiodiagnostica. Entrambi molto riservati, lei ha anche il profilo Instagram non aperto al pubblico, non hanno mai mostrato con assiduità il loro privato sui social, anche se il fatto che gli ultimi post insieme risalgano al 2020, potrebbe far emergere qualche dubbio.

Chi è Letizia Ruoli, la fidanzata di Gregorio Paltrineri

Classe 1995, Letizia Ruoli ha conosciuto Gregorio Paltrineri prima delle Olimpiadi del 2012, quando l'atleta si è fatto conoscere dagli appassionati del settore realizzando una delle sue prestazioni più incredibili nei 1500 metri stile libero. Entrambi nati a Carpi, in Emilia-Romagna, mentre Gregorio seguiva il sogno di affermarsi nel nuoto, Letizia ha iniziato gli studi di Medicina e Chirurgia. Prima della laurea è partita per l'Erasmus, a Valencia, dopo il quale ha poi concluso il suo percorso laureandosi a pieni voti e poi ha completato la sua formazione facendo un anno di tirocinio in Messico. Dal gennaio 2021 si è stabilita a Roma, dove ha iniziato la scuola di specializzazione in Radiodiagnostica presso La Sapienza.

La storia d'amore tra Gregorio Paltrineri e Letizia Ruoli

La loro, quindi, è sempre stata una storia a distanza, che li ha costretti a viversi non quanto avrebbero voluto, per mancanza di tempo e anche per le scelte di vita portate avanti in questi anni in cui, però, sono stati sempre il sostegno l'uno dell'altra. "Letizia mi dà fiducia, mi valorizza più di quanto faccia io, è un punto fermo che mi dà sollievo" aveva detto l'atleta rispondendo a qualche domanda sulla sua vita privata in un'intervista al Corriere della Sera.