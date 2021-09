Guenda Goria difende suo padre, Enock la attacca: “Fai ridere, accusavi mio fratello” Nella terza puntata del Grande Fratello Vip 6, Amedeo Goria è stato travolto dalla critiche per il suo comportamento troppo esplicito nei confronti della coinquilina Ainett Stephens. A difenderlo ci ha pensato la figlia Guenda che, però, è stata a sua volta attaccata da Enock Barwuah: “Mi fai ridere, hai avuto il coraggio di attaccare mio fratello”. Durante la scorsa edizione del GF, a cui entrambi hanno partecipato, Guenda aveva criticato il fratello di Enock, Mario Balotelli, per una battuta infelice su Dayane Mello.

A cura di Elisabetta Murina

Nella terza puntata del Grande Fratello Vip 6, Amedeo Goria è stato travolto dalla critiche per il suo comportamento troppo esplicito nei confronti della coinquilina Ainett Stephens. L'ex giornalista ha subito una ramanzina da parte di Alfonso Signorini per il suo modo di scherzare con l'ex "Gatta Nera" della tv. A difendere Goria ci ha pensato la figlia Guenda che, però, è stata a sua volta attaccata da un ex coinquilino: Enock Barwuah. Su Instagram il ragazzo ha scritto: "Mi fai ridere, hai avuto il coraggio di attaccare mio fratello". Durante la scorsa edizione del GF, a cui entrambi hanno partecipato, Guenda aveva criticato il fratello di Enock, Mario Balotelli, per una battuta infelice su Dayane Mello.

Guenda Goria difende il padre Amedeo

Amedeo Goria criticato da Sonia Bruganelli durante la terza puntata del GF Vip

Durante la serata, Amedeo Goria è stato sommerso dalle critiche per il rapporto con Ainett Stephens: prima la ramanzina di Alfonso Signorini e poi le dure parole delle due opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana volpe. Goria è poi esploso dalla rabbia, iniziando a manifestare il suo dissenso: "Qui tutti fanno battute e poi io sarei il porco". A prendere le sue parti ci ha pensato la figlia Guenda, nonché concorrente della scorsa edizione del GF, che su Instagram ha scritto: "Mi piacerebbe che non venisse perennemente giudicato dai social…”. Guenda difende senza paura il padre, sostenendo che il suo comportamento non sia stato fuori luogo o imbarazzante.

La risposta di Enock a Guenda Goria: "Mi fai ridere"

Le parole di Guenda a difesa del padre hanno subito fatto storcere il naso a un altro ex coinquilino della Casa: Enock Barwuah. Tra la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta e il fratello di Mario Balotelli, infatti, non corre di certo buon sangue. Durante la scorsa edizione del GF, Guenda aveva criticato il fratello di Enock, entrato per fargli una sorpresa, per una battuta infelice su Dayane Mello. Ora, il ragazzo ha attaccato Guenda per la sua scelta di difendere il padre: "Certo che mi fai ridere, hai avuto il coraggio di attaccare mio fratello. Mo dopo il comportamento inammissibile di tuo padre lo difendi?"

La replica di Guenda Goria a Enock: "Quando si sbaglia meglio tacere"

Nemmeno 24 ore dopo, Guenda replica alle parole di Enock (anche se non lo menziona esplicitamente, il riferimento alla vicenda è immediato): "Quando si sbaglia meglio tacere che rivangare brutte pagine". La ragazza lo accusa di voler stare al centro dell'attenzione, sotto i riflettori, a tutti i costi: "Quanta ricerca di protagonismo tra alcuni ex compagni di casa! Certo che i riflettori fanno proprio male". In più, Guenda parla delle offese che Enock le ha più volte rivolto sia dentro che fuori la Casa del GF: "Ma vaff****lo’, ‘Donna di m***a!’, ‘Donna di cosa’, ‘Stai zitta!’ ". E rivela anche che lui non si è mai scusato per le brutte parole: "Non hai mai chiesto scusa, nemmeno per i modi aggressivi. Io non ho mai parlato per eleganza e non ho nemmeno mai ritirato fuori il discorso. E ora parli? Mi attacchi? Ma con che coraggio?”.