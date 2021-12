“Ha visto morire la mamma”, il dramma di Victoria de Angelis dei Maneskin Il successo dei Maneskin nasconde il grande dolore della bassista Victoria de Angelis che ha perso sua madre dopo una lunga malattia. Parla la nonna: “L’ha vista morire”

Il dramma di Victoria de Angelis dei Maneskin è stato raccontato dalla nonna, la signora Elin Uhrbrand, in una lunga intervista al settimanale "Dipiù". Ora che è sul tetto del mondo con la sua band, emergono dettagli sul passato di Victoria che aggiungono al successo un sapore un po' malinconico. "Ha visto morire la mamma", rivela la nonna di Victoria.

Come è morta la mamma di Victoria dei Maneskin

Il grande successo dei Maneskin nasconde in questo caso il grande dolore della bassista Victoria de Angelis che ha perso sua madre dopo una lunga malattia. Con queste parole, la nonna della bassista ha raccontato il dolore di Victoria per la morte della madre:

Mia nipote Victoria ha sofferto molto, ha visto morire la sua mamma. Jeanett, la mamma di Victoria, quando ha capito che avrebbe perso la battaglia contro il male che la stava consumando chiese di andare in Danimarca. Victoria volle seguirla e le rimase vicino fino alla fine.

Il rimpianto: "Avrei voluto che assistesse al successo di Victoria"

La madre di Victoria de Angelis è morta alcuni anni fa e non ha fatto in tempo, purtroppo, a vedere sua figlia arrivare al successo, non riuscendo a vedere quello che è stata in grado di costruire insieme ai Manesikin. Ora che la band sta imponendo il suo sound in tutto il mondo, il rimpianto di Elin Uhrbrand è davvero grande:

Mi dispiace tanto che mia figlia non abbia potuto vedere il successo che Victoria sta riscuotendo in tutto il mondo insieme con i Maneskin.

I Maneskin ora sono in una fase cruciale per il loro percorso, ma prima ci saranno le vacanze di Natale. Come ha dichiarato la nonna di Victoria, passeranno le feste di Natale insieme: "Verrà in Danimarca e staremo insieme". Dopo le vacanze inizierà un lungo tour tra concerti e festival, tra questi la già annunciata presenza al Lollapalooza Stockholm.