in foto: Foto Sam Dameshek

Lieto annuncio per la cantante Halsey, che su Instagram ha svelato di essere incinta. "Sorpresa!", scrive sul suo profilo, a margine di una serie di foto in cui mostra il pancione. Aspetta il suo primo figlio dallo sceneggiatore e produttore Alev Aydin, che ha commentato il post: "Il mio cuore così pieno, ti amo, dolcezza". Soltanto di recente i due hanno ufficializzato la loro relazione. Per Halsey è una grande gioia dopo alcuni aborti spontanei causati dall'endometriosi.

Chi è Halsey

Al secolo Ashley Nicolette Frangipane, la cantante americana classe 1994 ha scelto il nome d'arte di Halsey perché è l'anagramma del suo nome reale nonché quello di una strada di Brooklyn dove ha passato molto tempo durante l'adolescenza. Dopo essersi fatta conoscere sulla piattaforma Tumblr, è diventata famosa nel 2015 con l'uscita del disco d'esordio, Badlands. Si è affermata con i singoli, Closer, Now Or Never, Bad at Love e Without Me con la pubblicazione di altri due album, Hopeless Fountain Kingdom e Manic. Molto appassionata di cinema, tanto da dichiarare di essere influenzata dai registi Quentin Tarantino, Harmony Korine e Larry Clark, sogna una carriera di attrice. Ha già lavorato in A Star Is Born al fianco di Bradley Cooper e Lady Gaga e presto reciterà in una serie tv di cui sarà anche co-produttrice, con l'amica Sydney Sweeney.

L'aborto e l'endometriosi

Dichiaratamente bisessuale, Halsey ha avuto relazioni con il produttore norvegese Lido, con il rapper G-Eazy, con il musicista alternative Yungblud e con l'attore Evan Peters. Nel 2016 ha ammesso di essere rimasta incinta l'anno prima e di essere stata vittima di un aborto spontaneo. Inizialmente aveva attribuito l'incidente allo stress, ma poco dopo Halsey ha scoperto di soffrire di endometriosi, per cui nel 2017 ha subito un intervento chirurgico. Si tratta di una malattia malattia cronica, dovuta dalla presenza anomala del tessuto che riveste la parte interna dell'utero in altri organi dell'apparato genitale e intestinale. Per questo motivo, ha spiegato di aver scelto di congelare le sue uova. In alcuni tweet del 2019, inoltre, ha svelato di aver subito in tutto tre aborti e quattro operazioni.