Una breaking news dal Regno Unito: Meghan Markle e Harry Windsor aspettano un secondo figlio. A confermarlo è una fonte ufficiale vicina alla coppia, come riporta la Bbc. "Possiamo confermare che il piccolo Archie sarà presto un fratello maggiore. Il Duca e la Duchessa del Sussex sono felici di annunciare di essere in attesa del loro secondo figlio". Da giorni, circolavano diverse indiscrezioni, adesso la notizia è ufficiale. Sconosciuto il sesso del nascituro. La notizia non è stata commentata da nessun account ufficiale della Famiglia Reale. Come è noto, Meghan Markle e Harry Windsor conservano i loro titoli ma non fanno più parte delle attività in seno alla Royal Family.

Il primo figlio è nato nel 2019

Harry Windsor e Meghan Markle stanno insieme ufficialmente dal giugno 2016. Il 27 novembre 2017 viene annunciato ufficialmente il loro fidanzamento. Le nozze si sono celebrate il 19 maggio 2018 nella cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor. Il primo figlio, Archie Harrison, è nato il 6 maggio 2019. Presto avrà un fratellino.

Meghan Markle aveva perso un bambino

Già nel 2020, Meghan Markle aspettava un secondo figlio ma diede la notizia solo per dichiarare ufficialmente di averlo perso in seguito a un aborto spontaneo nel mese di luglio dello stesso anno. Lo scorso 25 novembre, attraverso una lettera aperta pubblicata dal New York Times, Meghan Markle raccontava così il suo dolore: "Perdere un figlio significa portare un dolore quasi insopportabile, sperimentato da molti ma di cui pochi parlano. Nel dolore della nostra perdita, mio marito e io abbiamo scoperto che in una stanza di 100 donne, 10, 20 di loro hanno sofferto un aborto". È tempo di voltare pagina per Meghan Markle e Harry Windsor perché il 2021 aprirà loro le porte di una nuova nascita e di una nuova gioia.