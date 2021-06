Sono passate poche settimane dall'ultima volta in cui Harry ha fatto rientro a Londra dopo lo scisma con la famiglia reale. Il principe, che da mesi ha deciso di allontanarsi dagli affari di palazzo per viversi la vita con la moglie, Meghan Markle, era stato in Gran Bretagna ad aprile, dopo la scomparsa del principe Filippo. Quella era stata la sua prima volta a casa, ritrovando tutta la sua famiglia e catalizzando l'attenzione pubblica su di sé.

L'inaugurazione di una statua per Diana

Il 1 luglio ci sarà un altro momento di incontro con la famiglia, in occasione dell'inaugurazione della statua dedicata a Diana. L'evento si terrà nel giardino di Kensington Palace, residenza ufficiale di William. E per Harry sarà soprattutto il momento giusto per incontrare proprio suo fratello, con cui ha inevitabilmente condiviso il dolore della morte per la madre di fine anni '90, in quel tragico incidente a Parigi.

I rapporti tesi tra Harry e la famiglia

L’inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana è stata ritardata dalla pandemia, ma il 1 luglio verrà finalmente presentata in pubblico. La statua è stata creata dall'artista Ian Rank-Broadley, lo stesso che ha realizzato il ritratto della regina che compare su tutte le monete britanniche. Quella sarà l’occasione che riporterà nuovamente Harry a Londra e chissà, forse anche Meghan Markle. Oltre a William, Harry rivedrà nuovamente tutta la sua famiglia, con cui i rapporti sono ormai molto tesi. La realizzazione della statua risale a tempi completamente diversi, quando i Sussex non avevano ancora ufficializzato la loro volontà di lasciare la loro vita come reali senior. La Megxit è stata un duro colpo. E non solo: non avevano ancora espresso in tv tutti i loro rancori nei confronti della famiglia reale. L'intervista rilasciata alcuni mesi fa a Oprah Winfrey è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La statua in onore di Diana riuscirà a rasserenare gli animi?