Quando c'è l'amore bisogna affermarlo con forza e in ogni circostanza ed è quello che ha fatto anche Hugh Grant qualche giorno sul suo profilo Twitter. L'attore britannico, infatti, ha voluto rettificare una inesattezza inerente alla sua vita privata e in particolare relativa al suo matrimonio con Anna Elisabet Eberstein. Per scongiurare false notizie, quindi, il divo ha chiarito pubblicamente i motivi che l'hanno portato a sposare la donna che è tuttora al suo fianco, dopo che giravano voci sulla possibilità che i due si fossero sposati non perché innamorati.

La precisazione di Hugh Grant

Si legge, infatti, cercando notizie sul matrimonio dell'attore che lui e la sua consorte si siano sposati per ragioni legate al passaporto, cosa che però Hugh Grant ha voluto chiarire intervenendo in prima persona sulla questione. Fotografando i risultati sul motore di ricerca, il divo ha evidenziato l'articolo in cui si svelerebbe la presunta verità attorno alle nozze e ha scritto: "No Internet non l'ho fatto per questo. L'ho sposata perché la amo".

L'amore con Anna Erbestein

Hugh Grant e Anna Erbestein si sono sposati nel 2018, dopo anni di relazione e ben tre figli. I due, infatti, avevano reso nota la notizia affiggendo anche le pubblicazioni delle nozze presso il municipio di Chelsea, dove da anni vivono insieme in una lussuosa villa. Il loro incontro è avvenuto quando lui era ancora impegnato con Tinglan Hong e, infatti, la nascita del primo figlio avuto con la produttrice 39enne risale proprio al 2012. Da scapolo d'oro britannico, quindi, è passato ad essere un marito devoto e, infatti, ci tiene a sottolineare i motivi che l'hanno portato a scegliere di pronunciare il fatidico sì, sebbene non abbia mai voluto convolare a nozze nelle precedenti relazioni, seppure importanti, avute quando era più giovane.