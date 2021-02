Caterina Balivo ha festeggiato 41 anni il 21 febbraio. La conduttrice e membro della giuria de Il cantante mascherato ha trascorso questo giorno speciale in compagnia degli affetti più cari e di alcune amiche. La festa è stata anche social. Balivo, infatti, ha condiviso con i follower alcuni video e una riflessione su come immaginava da bambina il traguardo dei 40 anni.

La riflessione sulla soglia dei 40 anni

Caterina Balivo ha pubblicato su Instagram una serie di foto che risalgono al 2020, quando ha festeggiato i suoi 40 anni. Quindi ha accompagnato gli scatti con una riflessione su questo traguardo. Da bambina pensava che quell'età coincidesse con l'inizio della "vecchiaia". Oggi ci vede solo l'ultimo compleanno festeggiato come permetteva la vita che conoscevamo prima della pandemia:

"21 febbraio 2020. Quando ero piccola pensavo che fosse la data dell’inizio della mia vecchiaia. Invece fu uno dei giorni più divertenti ed emozionanti della mia vita. Non sapevo fosse anche l’ultimo giorno della spensieratezza, dei balli, dei canti, dei baci e degli abbracci. Sono andata giù nel solco che si è aperto…ho sentito dolore, rabbia e impotenza. Ho guardato a tutti coloro che hanno perso tutto, chi ha paura del futuro, chi non sa più sorridere, chi pensa che domani non ce la farà. A loro, per primi, va il mio pensiero in questa giornata per me di festa. Non vi nascondo che guardo queste foto del mio passato compleanno e mi commuovo. Ora però basta nostalgia. Mi trucco, mi vesto e mi faccio festeggiare dai miei bambini".

La festa con Belén e il ballo con il marito Guido Maria Brera

Caterina Balivo si è concessa una piccola festa con poche amiche. Al tavolo a festeggiarla, anche Belén Rodriguez. In un breve video pubblicato nelle Instagram Stories, la conduttrice soffia sulle candeline mentre la showgirl argentina canta "Tanti auguri a te" mettendola in imbarazzo. Alla fine, Caterina garantisce: "Ho espresso un desiderio". Il giorno seguente, ha condiviso con i suoi follower un ultimo ricordo di quella giornata speciale. Un breve video in cui balla in riva al mare con il marito Guido Maria Brera. Caterina Balivo ha ringraziato tutti: "Mi avete sommerso di auguri e per ringraziarvi tutti posto il momento più romantico di ieri (l’unico!). Arrivata a Milano oggi e ho ancora spento le candeline…mi sa che potrei continuare per tutta la settimana".