Tra i Big del Festival di Sanremo 2021, troviamo i Coma_Cose, all'esordio assoluto sul palco dell'Ariston. Tra l'indie-pop e il rap italiano, si tratta di un duo formato da Fausto Lama, pseudonimo di Fausto Zanardelli (precedentemente noto come Edipo). e da California, nome d'arte di Francesca Mesiano. Insieme artisticamente dal 2017, sono anche una coppia nella vita. A Sanremo portano il brano "Fiamme Negli Occhi". "Siamo due amici e una coppia, siamo la felicità di condividere tutto con la persona che abbiamo scelto", hanno scritto all'annuncio della partecipazione al Festival, "Sanremo è una vetrina enorme, vogliamo mostrare la nostra musica, con tutte le gioie e i drammi da cui nasce".

La storia d'amore tra Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano

Fausto Zanardelli è nato a Gavardo (Brescia), il 21 novembre 1978. Dopo aver lavorato come fonico ha pubblicato un disco nel 2010, "Hanno ragione i topi", cui sono seguiti" Bacio battaglia" e "Preistorie di tutti i giorni". Si è preso poi una pausa dalla musica, iniziando a lavorare come commesso in un negozio di borse. Ed è lì che ha incontrato Francesca Mesiano: da una prima collaborazione per una canzone di lui, è nato un sodalizio che in soli tre anni li ha portati fino al palco sanremese. Francesca viene invece da Pordenone, ha studiato scenografia a Milano e dopo gli inizi da DJ è finita nel medesimo negozio in cui lavorava Fausto.

Il sodalizio artistico e la vita privata

Alla fine del 2016 è nato il loro progetto musicale, che dall'Ep Inverno ticinese ha toccato tutta una serie di tappe: l'esibizione a E poi c'è Cattelan, i concerti di apertura per i Phoenix, il primo disco "Hype Aura", il Concerto del Primo Maggio del 2019. Sofisticati e curatissimi nel look, tra l'urban e l'hipster, a pari passo con la carriera hanno portato avanti il loro amore: sono una delle coppie più belle e unite della musica italiana e convivono a Milano. Non a caso, per celebrare l'arrivo del 2021, hanno regalato uno scatto social in cui citano espressamente il "Bed-In" di John Lennon e Yoko Ono. Per ora non pensano al matrimonio e con loro vive il gatto Rebel, un esemplare di sphynx che ha già un profilo Instagram tutto per sé.