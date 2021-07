Aldo e Marianna Mancini sono due genitori orgogliosi. Ieri, come quasi tutti gli italiani, erano davanti alla televisione ad assistere alla finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Gli Azzurri, guidati dal figlio della coppia Roberto Mancini, hanno vinto, attestandosi Campioni d'Europa. Per scaramanzia, i genitori dell'allenatore hanno guardato la partita da soli. Esattamente come hanno fatto con le precedenti.

Mamma Marianna ha sofferto per la finale di Euro 2020

Mamma Marianna e papà Aldo, intervistati da Ansa, hanno ammesso che assistere alla partita ha portato con sé una certa dose di sofferenza. Tuttavia, la signora Marianna ha anche confidato che Mancini se lo sentiva che avrebbe portato a casa la Coppa: "È stata un'emozione terribile. Forte e bella alla fine, però durante la partita è stato terribile. È stata molto sofferta. Adesso tanta felicità, ma a un certo punto quasi non ci speravo più. Lui però se lo sentiva che avrebbe vinto questo Europeo. Chissà perché".

Roberto Mancini: onesto, dà fiducia, non vede la cattiveria

Il signor Aldo e la signora Marianna sono apparsi orgogliosi dei traguardi raggiunti dal figlio. Il padre di Roberto Mancini ritiene che sia riuscito a fare "felici tutti gli italiani", facendoli innamorare del calcio proprio come è accaduto a lui: "Roberto ha sempre amato il calcio, fin da quando aveva 5 anni". Per concludere, mamma Marianna ha dichiarato: