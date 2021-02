Iconize ha pubblicato su Instagram la foto di un romantico bacio con Tommaso Zorzi, risalente ai tempi della loro relazione. Un post con una semplice e inequivocabile didascalia "San Valentino", a sfondo arcobaleno per rivendicare i diritti della comunità LGBT. Peccato che pochi minuti dopo il post sia stato rimosso dallo stesso Marco Ferrero, 29 anni. Che si trattasse di una frecciatina nei confronti del concorrente del GFVip? Fatto sta che l'influencer deve averci subito ripensato.

Iconize e la bufera sulla finta aggressione

Marco Ferrero d'altronde, in arte Iconize, di recente ha avuto non pochi problemi con i social. Lo scorso settembre l'influencer è stato travolto da una bufera mediatica per aver messo in scena una finta aggressione a sfondo omofobo, che gli è costata, in seguito, uno stop dal suo profilo Instagram. Ospite da Barbara d'Urso a Pomeriggio 5 aveva raccontato di essere stato picchiato in un parco di Milano durante una passeggiata con il suo cane. La vicenda è risuonata anche nella casa del GFVip tramite Dayane Mello che aveva riportato la notizia della finta aggressione, rivelando che l'influencer si sarebbe tirato un pugno da solo. Marco Ferrero aveva risposto accusando l'ex fidanzato Tommaso Zorzi di non avergli creduto e di non aver preso le sue difese: "Sono stanco e deluso da Tommaso. Le accuse che mi hanno fatto lui e Dayane sono davvero gravi. Sono molto deluso da Tommaso, essendo gay, sa benissimo che ci siamo battuti insieme per i diritti lgbt. Sono spiacevolmente sorpreso che lui non abbia preso le mie parti e non mi abbia difeso".

La relazione tra Tommaso Zorzi e Iconize

Marco Ferrero, influencer e video maker, e Tommaso Zorzi, ai tempi conosciuto per il format "Riccanza" si erano conosciuti tramite Aurora Ramazzotti, migliore amica di Tommaso, che li aveva presentati. La loro relazione sarebbe durata poco più di un anno e giunta al capolinea per una serie di incomprensioni: "Ad essere precisi, siamo due ex fidanzati che si trascinano a vicenda, siamo uno la zavorra dell’altro. Siamo un po’ come una malattia venerea che torna", aveva raccontato Tommaso. I rapporti tra loro però non sono rimasti dei migliori. Lo scorso settembre nella casa del GFVip, Zorzi aveva accusato il suo ex di essere "abbagliato dalla smania di protagonismo". E aveva aggiunto: "Parla male di me in giro. Mi scrive e mi chiama senza mai ricevere risposta. Ogni tot, da quando ci siamo mollati, riposta una foto di noi che ci baciamo. Giusto per alimentare il chiacchiericcio".