Ignazio Moser mostra lo scontrino del pranzo da 6.800 euro, le polemiche e poi la spiegazione Ignazio Moser si trova a Ibiza con la sua fidanzata Cecilia Rodriguez e un gruppo di amici. Tra un bagno e un momento di relax sui lettini ci scappa un pranzo che finisce nella bufera: durante un momento goliardico a tavola, Moser inquadra lo scontrino del locale con un conto da 6.800 euro. Le critiche, nemmeno a dirlo, lo hanno travolto e costretto a spiegare il perché di quel gesto.

A cura di Redazione Spettacolo

Le critiche che hanno travolto Moser

L'ex calciatore Nicola Ventola al centro di quel "Paghi tu?" della discordia, che ha scatenato una shit storm sul fidanzato di Chechu, ignaro che si sarebbe trovato in quella condizione in un clima così vacanziero. Eppure, la cifra esorbitante in un momento così delicato per l'economia italiana ha scatenato i followers: "È uno schiaffo alla miseria" dice un utente, "Che caduta di stile mostrare il conto" aggiunge un altro, "Una poracciata" chiude l'ultimo.

Ignazio Moser si giustifica con i followers

Ignazio Moser con le spalle al muro si è visto costretto a spiegare cosa volesse significare quel gesto plateale dello scontrino con conto a cifre blu: "Ragazzi ma pensavo fosse evidente che era uno scherzo che abbiamo fatto a Nicola, non era vero lo scontrino". Quindi, a quanto pare, come direbbero a Roma ‘l'hanno buttata in caciara', motivando con uno scherzo innocente quel pezzo di carta che aveva nel dettaglio tutto il loro pranzo. Si saranno divertiti a vedere la reazione di Nicola Ventola ma senza dubbio meno quella di coloro che sono estremamente lontani dai fasti di Ibiza e dalla possibilità di mangiare in un posto in cui, anche per scherzo, si emettono scontrini fuori dalla portata.