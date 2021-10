Ignazio Moser non sta bene: “Sto cercando di capire come curarmi” L’ex ciclista e volto televisivo annuncia sui social di avere intenzione di prendersi una pausa: “Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi…”. Quindi aggiunge: “Spero non sia niente di preoccupante”.

A cura di Andrea Parrella

Ignazio Moser annuncia l'assenza dai social network nei prossimi giorni. L'ex concorrete del GF Vip e compagno di Cecilia Rodriguez ne dà notizia attraverso i suoi profili, spiegando ai follower di avere problemi di salute, che al momento lui stesso non è in grado di definire. Dalle sue parole sembra di intuire una certa ansia, che passerà quando farà tutti i controlli del caso.

Come sta Ignazio Moser

Non è chiaro, quindi, di cosa stia soffrendo Ignazio Moser, né lui ha voluto descrivere nel dettaglio quali siano i sintomi del suo malessere. In un breve post su Instagram, l’ex ciclista e figlio d’arte ha spiegato che deve prendere una pausa dai social, dove ha un'enorme visibilità, in considerazione degli oltre un milione di follower che si ritrova: “Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi… Spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni”.

Dal ciclismo alla Tv, la carriera di Ignazio Moser

L’annuncio, senza dettagli specifici, ha inevitabilmente allarmato alcuni tra i suoi seguaci, ma non resta che attendere qualche giorno e aspettare che sia proprio lui a rendere chiara la situazione, facendo luce sulle sue condizioni di salute dopo questo messaggio preoccupante. Classe 1992, Ignazio Moser è figlio del famoso ciclista Francesco Moser. L'atleta ha una visibilità propria dal 2015, quando ha preso parte al Grande Fratello Vip, legandosi a Cecilia Rodriguez in una storia che dura ancora oggi. Non è figlio unico, ha una sorella e un fratello, Francesca e Carlo, che è impegnato nell’azienda di vitivinicola di famiglia, dopo essersi laureato in economia. Fin da piccolo Ignazio si dedica allo sport e inizia a praticare ciclismo professionistico. Vince diversi premi e riconoscimenti e partecipa come opinionista del Giro d’Italia 2017, nella trasmissione La grande corsa (Rai 2). Decide di abbandonare la carriera agonistica nel 2014, poco prima dell'inizio della sua esperienza al Grande Fratello Vip.