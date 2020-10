Una storia piena di speranza e con un lieto fine che riguarda il cantante Fedez, all'anagrafe Federico Lucia. Leo è un cane che ha bisogno con un'urgenza di un intervento: ha due ernie bilaterali che gli schiacciano la prostata e rischia un blocco intestinale. Per l'operazione servono soldi e la famiglia purtroppo non ha disponibilità economiche. Così, la piccola padroncina di questo simpatico cane di dieci anni chiede aiuto attraverso il fundraising, cercando sui social un appoggio. Fedez retwitta il post e, pochi secondi dopo, effettua una donazione che aiuta a raggiungere l'intero importo per effettuare l'intervento.

Fedez osannato sui social

Il gesto di Fedez è finito nei trend topic e tuttora il profilo twitter Gilda Giandomenico, la ragazza che ha organizzato la raccolta fondi, è preso d'assalto dai fan del cantante e da chi si è emozionato a leggere questa storia. Scrive Gilda su Twitter: "Ragazzi, Fedez mi ha donato la somma per l'intervento!". Il profilo della ragazza è stato attualmente rinominato: "Grazie Fede".

Sto tremando raga, io e papà stiamo praticamente tremando e piangendo. Grazie Fede, non smetterò mai di dirlo, sei una persona speciale. Per chi non lo sapesse, Leo ha due ernie bilaterali che gli stanno schiacciando la prostata e rischierebbe un blocco intestinale, ha 10 anni e potrebbe seriamente rischiare. Subirà due interventi diversi tutti in una volta perché è in codice rosso e adesso dobbiamo solo sperare.

Su Twitter, la ragazza sta aggiornando passo dopo passo lo stato delle cose e le condizioni di salute del suo Leo: "Stiamo andando dal veterinario per le analisi". In tanti stanno commentando positivamente l'accaduto: "Non ti conosco, non so la tua storia ma ti dico 2 cose: sono felicissima per te e ti auguro il meglio per l'intervento". A questo giro, il Codacons sarà certamente contento.