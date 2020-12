Erano la "ship" dell'edizione numero 5 de Il collegio: gli ex allievi Sofia Cerio e Davide Vavalà sono una coppia, ora è ufficiale. Tra i concorrenti preferiti nell'ultima stagione del docureality di Rai2 (conclusasi il 15 dicembre), i due adolescenti hanno confermato che si stanno frequentando, per la gioia dei fan del programma che avevano notato l'evidente feeling nato tra le mura dell'istituto.

La conferma di Sofia e Davide de Il collegio 5

I due ragazzi hanno pubblicato una serie di Instagram Stories (che trovate nelle immagini qui sotto), in cui annunciano di essersi messi insieme. "Me lo state chiedendo in mille mila. Sì ragazzi miei, siamo una coppietta felice!", scrive Davide, "Giuro che la smetto con ‘ste storie sdolcinate, però sono felice e volevo condividere questa cosa con voi!". Già durante le registrazioni de Il collegio (avvenute la scorsa estate) la Cerio e Vavalà erano apparsi chiaramente attratti l'uno dall'altra, anche se non era nato nessun "fidanzamento" tra le mura del Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, location della quinta edizione.

Chi sono Sofia Cerio e Davide Vavalà de Il collegio 5

I due ragazzi si sono imposti come alcuni dei più amati tra gli alunni de Il collegio 5. Sofia, 15 anni, proviene da Pesaro ma vive e studia a Strasburgo in una scuola europea. Parla 4 lingue, ha ottimi voti e si è imposta come la migliore tra le ragazze de Il collegio dal punto di vista del rendimento scolastico. La classica secchiona perfettina? Tutt'altro: umile e simpatica, ma soprattutto dotata di una sorprendente maturità, chissà che non faccia parlare di sé anche in futuro, tra web e televisione. Davide Vavalà viene invece da Bologna, frequenta il liceo scientifico e ha due fratelli. Poteva sembrare il "belloccio" dell'edizione, invece ha dimostrato di andare oltre gli stereotipi, con un bel percorso di crescita. Ha conquistato la gara di ballo insieme a Sofia: già da quella vittoria si era capito che Cupido aveva scoccato le sue frecce.