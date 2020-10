L’uomo fotografato accanto a Gabriel Garko dopo il coming out dell’attore al Grande Fratello Vip 2020 si chiama Gaetano Salvi, 23enne napoletano che lavora a Malpensa. Qualche ora fa il settimanale Chi ha pubblicato i primi scatti di Garko in compagnia di un giovane uomo misterioso e delle amiche Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Solo di recente Garko e Eva hanno svelato di non essere mai stati fidanzati. La loro è stata una storia d’amore finta. Nel cuore di Garko, infatti, c’è stato per anni Riccardo, ex compagno dell’attore mai uscito allo scoperto, seguito da Gabriele Rossi, altro giovane attore.

Chi è Gaetano Salvi

Gaetano è l’uomo fotografato al fianco di Garko dal settimanale Chi. Si tratta di un giovane uomo bellissimo che ha appena 23 anni. Sui social scrive di essere nato a Torre Annunziata, paese in provincia di Napoli. Da qualche anno, però, si è trasferito a Somma Lombardo e lavora presso l’aeroporto di Milano Malpensa. Non si tratta di un volto noto nel mondo dello spettacolo.

Gabriel Garko ha ammesso di essere innamorato

Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, Gabriel ha ammesso di essere legato a una persona da qualche tempo. Conclusa la storia con Gabriele Rossi, con il quale è rimasto in ottimi rapporti, ha iniziato a frequentare un altro uomo a proposito del quale ha detto: “Sto frequentando una persona con cui mi trovo molto bene. È una storia appena iniziata”. La persona in questione sarebbe proprio Gaetano, arrivato nel periodo più bello della vita di Gabriel, quello in cui l’attore ha finalmente deciso di tornare a essere “Dario”, l’uomo che si era lasciato alle spalle per poter interpretare un ruolo anche nella vita, condizione necessaria a nascondere la sua omosessualità e realizzare il suo sogno di fare l’attore. L’ingresso di Adua Del Vesco nella Casa del GF Vip lo ha spinto a uscire allo scoperto e raccontare finalmente la verità sulla loro storia d’amore mai esistita.