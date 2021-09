Il dolce messaggio di David Beckham per sua figlia prima del rientro a scuola Non poteva esserci rientro a scuola più dolce per Harper Seven, la piccola di casa Beckham, a cui il padre David rivolge un messaggio di incoraggiamento per l’inizio di questo nuovo anno che la attende. Il calciatore inglese guarda estasiato la sua bambina, unica femmina, dopo i tre maschi avuti da sua moglie Victoria Adams.

A cura di Ilaria Costabile

Cosa c'è di più bello di un genitore che guarda rapito la propria bambina? Il fatto, poi, che costui sia David Beckham rende la scena ancora più degna di nota. Con uno scatto e un dolce messaggio di incoraggiamento, l'ex calciatore inglese prepara sua figlia Harper Seven, l'ultima nata dal matrimonio con Victoria Adams, al ritorno in classe dopo le lunghe vacanze estive.

Il messaggio di David Beckham

"Ritorno a scuola. Un po' di eccitazione, un po' di nervosismo, ma c'è una buona notizia: è molto felice. Vai a divertirti bella signorina" così scrive il divo inglese su Instagram accanto alla foto di quella che ha tutta l'aria di essere la colazione prima del rientro a scuola. Un mix di nostalgia per il tanto tempo trascorso insieme durante il periodo delle vacanze, per i figli che continuano il loro percorso, crescendo di anno in anno e anche un modo per augurare l'inizio di un nuovo anno pieno di cose nuove da affrontare, imparare, ma senza mai tralasciare la spensieratezza tipica dei bambini che, per ogni loro traguardo, trovano il modo di divertirsi.

La famiglia Beckham

Harper Seven, che si intravede nella foto, è la piccola di casa l'ultima nata della famiglia che ha compiuto 10 anni lo scorso luglio, essendo nata nel 2011. Il primo figlio dei Beckham, Brooklyn Joseph è nato nel 1999 e quindi ha compiuto 22 a marzo, a distanza di tre anni, nel 2002, è nato Romeo James, e terzo maschio della famiglia, nel 2005 è nato Cruz David. Alla quarta gravidanza dell'ex Spice Girls è arrivata, finalmente, la femmina che, ovviamente, viene trattata come una principessa dai fratelli maggiori e questo spiega anche lo sguardo innamorato dell'ex sportivo nel post pubblicato sui suoi social network, dove incantato aspetta che la figlia sia pronta e magari sarà proprio lui ad accompagnarla fuori scuola.