Manila Nazzaro ha perso il figlio che aspettava da Lorenzo Amoruso. È stata la 43enne a comunicarlo sui social. Il pubblico di Canale5 si è affezionato alla showgirl e all'ex calciatore e ha imparato a conoscerli, seguendo le loro vicende nel corso del programma Temptation Island. In queste ore, si apprende il dolore vissuto da Manila.

Il doloroso annuncio di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae mentre bacia teneramente il suo compagno Lorenzo Amoruso. L'ex calciatore la tiene stretta tra le sue braccia. Ad accompagnare lo scatto, l'augurio per un 2021 che sia meno doloroso dell'anno appena passato. Così, Manila Nazzaro ha annunciato di aver perso il bebè che aspettava:

"E così salutiamo questo 2020, un anno segnato dall’incertezza, dalla lontananza e dal dolore per tantissimi. Per me e Lorenzo è stato allo stesso tempo l’anno della consapevolezza del nostro amore, semplice, forte, limpido, ma che ha lasciato anche a noi un dolore profondo, quando, qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bimbo".

Spera di lenire la sofferenza di chi ha perso un figlio

La gravidanza era stata vissuta nel massimo riserbo. Manila Nazzaro, tuttavia, ha spiegato di avere deciso di parlare di ciò che le è successo perché spera di poter lenire la sofferenza di altre donne che in questo momento stanno vivendo lo stesso dolore. Infine, ha sottolineato l'importanza di non restare soli in queste vicende per riuscire a superare il dolore. Ora si augura che il 2021 non la deluda come ha fatto l'anno appena terminato: