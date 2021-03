Beatrice Venezi è la brillante direttrice d'orchestra che affiancherà Amadeus come co conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo 2021. Originaria di Lucca, ha alle spalle numerose esibizioni nei più grandi teatri del mondo. Viaggiando spesso e dedicandosi anima e corpo alla sua carriera, la 31enne ha spiegato di non aver ancora messo le radici in un posto, nonostante tra i suoi desideri futuri ci sia quello di mettere su famiglia. Al suo fianco, al momento, ci sarebbe un uomo misterioso, che non fa parte del mondo della musica.

Chi è Beatrice Venezi

Nata a Lucca il 5 marzo 1990 ha incominciato ad approcciarsi da piccola alla musica, esattamente a 7 anni quando ha iniziato a suonare. Da lì in poi si è diplomata in pianoforte per poi laurearsi come direttrice d'orchestra al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Un percorso che l'ha vista interagire con mostri sacri della musica classica italiana, come Vittorio Parisi e Piero Bellugi, ma che sicuramente l'ha vista affrontare molte difficoltà, come le due esclusioni consecutive alla scuola di specializzazione in composizione. Nel 2018 partecipa al Lucca Summer Festival, e poi diventa uno dei volti più noti della musica classica italiana, diventata direttrice principale di due famosi complessi italiani: la Nuova Scarlatti di Napoli e la Milano Classica, con cui aveva già lavorato negli anni precedenti.

La vita privata di Beatrice Venezi

Nonostante sia molto attiva suoi social, Beatrice Venezi è molto riservata sui dettagli della sua vita privata. Incalzata in diverse interviste, ha lasciato intendere di avere un uomo al suo fianco, ma la sua identità resta misteriosa. Nel 2019 al settimanale Oggi aveva raccontato: "Ho un fidanzato che non è italiano e non è musicista". Lo stesso anno, in un'intervista a Vanity Fair aveva espresso invece il suo desiderio di diventare madre e mettere su famiglia: "Beh, prima o poi un figlio lo vorrei". Nonostante al momento la sua carriera non le permette di mettere le radici: "Con tutti i viaggi che il mio lavoro richiede, non so come farò. Però mi tengo stretta il complimento che mi ha fatto un cantante […]. Un giorno mi ha detto: ‘Sarai un'ottima madre, si vede dal modo in cui ti prendi cura delle persone con cui lavori'. Forse, una donna può fare la differenza anche così".