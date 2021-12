Il fidanzato di Francesca Cipriani ha un “figlio segreto”, lo conferma la madre di lei Francesca Cipriani e Alessandro Rossi avrebbero nascosto il fatto che il ragazzo sia già padre di un figlio, anche alla redazione del Grande Fratello.

Francesca Cipriani, grande protagonista del Grande Fratello Vip , è stata al centro dell'attenzione per la proposta di matrimonio ricevuta in diretta da Alessandro Rossi, il suo fidanzato. Il gesto ha spiazzato Francesca Cipriani e, contestualmente, sono emersi una serie di dettagli, indiscrezioni segrete sul conto proprio di Alessandro. Lui avrebbe nascosto di avere un figlio segreto.

Il figlio segreto del fidanzato di Francesca Cipriani

Francesca Cipriani continua a ribadire di non avere occhi che per Alessandro Rossi ma, nel frattempo, all'esterno della casa del Grande Fratello Vip, il gossip corre. Il giovane imprenditore trentenne avrebbe già un figlio e non avrebbe raccontato a tutti la verità. Le indiscrezioni sono state pubblicate dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti, "Nuovo". Una fonte anonima gli avrebbe fatto sapere che avrebbe un bambino di tre anni.

Francesca Cipriani è a conoscenza del figlio di Alessandro

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi avrebbero nascosto il fatto che il ragazzo sia già padre di un figlio, anche alla redazione del Grande Fratello. La madre di Francesca Cipriani, intervistata da Riccardo Signoretti, ha confermato l'indiscrezione: "È vero", ha dichiarato Rita De Michele, madre della Cipriani, confermando anche che sua figlia ha conosciuto anche la ex compagna e madre del piccolo, oltre al piccolo.

Il GfVip potrebbe parlarne nella prossima puntata

Come mai, però, in questi tre mesi di permanenza al Grande Fratello Vip, questa storia non è mai uscita fuori? Francesca Cipriani è sempre risultata molto verace, autentica, però di questo aspetto non ha mai voluto parlare nemmeno all'interno della casa del Grande Fratello. La redazione del programma e Alfonso Signorini, ora che la storia è di dominio pubblico, potrebbe scegliere di cominciare a parlarne.