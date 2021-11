Il figlio di Lando Buzzanca: “Mio padre ha la demenza senile, non è in grado di sposarsi” Il figlio di Lando Buzzanca esprime le sue perplessità in merito al matrimonio del padre con Francesca Della Valle. L’attore sarebbe affetto da demenza senile, quindi, non in grado di prendere decisioni in autonomia.

A cura di Ilaria Costabile

Lando Buzzanca è uno dei volti più noti della tv e del cinema italiano, uno degli attori più amati, le cui condizioni di salute sono ormai piuttosto critiche da qualche anno, e attualmente si trova ricoverato in una struttura per la riabilitazione in seguito ad una caduta per la quale ha avuto anche un versamento celebrale, come racconta al Corriere della Sera suo figlio, Massimiliano Buzzanca. L'uomo è preoccupato per suo padre, non soltanto per la sua incolumità fisica, ma anche mentale, dal momento che nello stato in cui si trova attualmente, potrebbe essere vittima di possibili raggiri. Il figlio, infatti, teme che sia stato convinto a sposarsi dalla sua compagna, Francesca Della Valle, nonostante non sia propriamente in grado di prendere decisioni con lucidità.

Lo stato di salute di Lando Buzzanca

"Su 40 parole ne ha comprese 4; su 20 frasi non ne ha capita nessuna, zero su venti. Anche con i numeri va male. Se l’anno scorso aveva un deficit di 7 su 10, oggi siamo a 9. I risultati degli esami a cui è stato sottoposto sono questi. Anche se non vorrei parlarne pubblicamente perché mi dà un dolore enorme raccontare come sta papà" così parla di suo padre Massimiliano Buzzanca alla nota testata nazionale, manifestando non solo tutta la sua sofferenza nel raccontare il declino di un uomo che dello spettacolo ha fatto la sua vita, ma anche la sua preoccupazione: "Tutti lo conoscono come il grande attore, ma papà purtroppo è malato e ha anche la demenza senile. Fino a due settimane fa dicevo a me stesso che era solo “scordarello”, perché chiamarla demenza senile mi strugge il cuore. Ma non tornerà mai più indietro".

I sospetti di Massimiliano Buzzanca

La situazione, quindi, non sembra essere delle migliori e in questi mesi sembrerebbe che, nonostante queste difficoltà cognitive, l'attore 86enne avrebbe preso la decisione di sposare la sua compagna, Francesca Lavacca, in arte Della Valle, con cui ci sono 35 anni di differenza. La donna sostiene con convinzione il fatto che sia stato proprio lui a chiederla in sposa. Il figlio, però, ha iniziato a nutrire qualche dubbio sulla veridicità di queste affermazioni:

All’inizio non avevo questo sospetto sulla signora. Si è acceso il campanello d’allarme quando ho scoperto che esisteva una Buzzanca Della Valle Production che ha realizzato prodotti non certo di Serie A che papà non avrebbe mai firmato come regista o attore. L’ultimo alert sulla signora Lavacca è stato il rinvio a giudizio per reati commessi a danno di un uomo anziano. La verità è da 6/7 anni papà ha cominciato ad avere deficit comprensivi e cognitivi, è facile convincerlo a fare cose che non avrebbe mai fatto o a dire cose che non avrebbe mai detto. Con la demenza senile torni ad essere un bambino, ti viene naturale credere a tutti, non hai la capacità di avere ragionamenti tuoi.

Il matrimonio con Francesca Della Valle

A sostegno di questa tesi ci sono anche due video, trasmessi da Le Iene, in cui viene mostrata l'incapacità del celebre attore romano di prendere una decisione con fermezza, poiché in due momenti diversi gli viene posta la stessa domanda e alla quale risponde in maniera differente. "Ho girato questo video per dimostrare che è facile fargli dire quello che uno vuole" ha dichiarato il figlio. La compagna, invece, è di tutt'altro avviso: "Lando sta benissimo e ha detto che non vede l'ora di sposarmi" ha dichiarato, come riportato sul Corriere della Sera. Sulla questione matrimonio, quindi, Massimiliano Buzzanca esprime tutte le sue perplessità, dichiarando che pur essendo state firmate le pubblicazioni, non è sicuro che suo padre sia in grado di prendere una decisione di tale importanza: "Papà non è in grado di capire il 90/95% di quello che gli succede intorno, di certo non capisce gli effetti giuridici di un matrimonio, è come un bambino di 8 anni" in più il giudice tutelare ha emesso una sentenza nella quale si dice che l'attore non sarebbe in grado di convolare a nozze. La Della Valle, intanto, ha fatto ricorso ai figli.