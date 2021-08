Il figlio di Tom Hanks contro i vaccini: “Ci sono più evidenze che esistano gli UFO” Nelle ultime ore si parla molto delle affermazioni pronunciate da Chet Hanks, figlio di Tom Hanks e Rita Wilson, che ha espresso con fermezza la sua posizione contraria ai vaccini. “Ho il diritto di non farmi iniettare quella m**da”. A marzo del 2020 i genitori si erano ritrovati contagiati in Australia, costretti a una dura quarantena.

A cura di Andrea Parrella

Il dibattito vaccino sì/vaccino no continua ad essere l'elemento portante di buona parte delle conversazioni quotidiane tra essere umani e i social fanno la loro parte, contribuendo ad alimentare la discussione, nonché a polarizzarla.

Chet Hanks: "Non mi farò vaccinare"

I personaggi influenti hanno un ruolo determinante in questo senso e nelle ultime ore si parla molto delle affermazioni pronunciate da Chet Hanks, figlio di Tom Hanks e Rita Wilson, il quale in un video pubblicato sui social ha espresso con fermezza la sua posizione contraria ai vaccini. "Così come voi avete il diritto di essere arrabbiati con me perché non mi farò vaccinare, io ho il diritto di non farmi iniettare quella m**da – dice Hanks rivolto alla camera, per poi aggiungere – Il 99% di voi non userebbe nemmeno uno shampoo non approvato, ma accettate di sottoporvi a un esperimento governativo di questo tipo". Il video si conclude così:

Ci sono più evidenze che gli UFO esistano rispetto all'efficacia del vaccino.

Un video, quello pubblicato da Hanks sul suo profilo Instagram (decisamente popolare, considerati gli oltre 500 mila follower), che arriva poco dopo la pubblicazione di un'altra clip in cui parla per la prima volta della sua posizione contraria ai vaccini e alla narrazione che si sta facendo del Covid.

Hanks e la moglie tra le prime star contagiate

Una posizione che stupisce, se si considera che i suoi genitori, Tom Hank e Rita Wilson, sono stati tra i primi personaggi del mondo dello spettacolo ad essere colpiti dal virus nel 2020. È accaduto mentre si trovavano in Australia per ragioni lavorative, Hanks stava girando un film. L'attore ha parlato più volte dei giorni trascorsi in quarantena, quando del Covid si sapeva ancora molto poco e il mondo non era ancora consapevole di vivere una pandemia: "Ho avuto dolori paralizzanti – aveva raccontato in un'intervista al Guardian – Mi sentivo molto stanco e non riuscivo a stare concentrato su nulla per più di 12 minuti".