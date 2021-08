Il Grande Fratello Vip 2021 apre le porte all’ex compagno di Belen Rodriguez Una “fonte certa” di 361 magazine, giornale online vicino ad Alfonso Signorini, conferma la presenza nel cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip di un ex compagno della soubrette argentina. Di chi si tratta? È Gianmaria Antinolfi, con cui Belen Rodriguez ha avuto un brevissimo flirt nel 2020.

Il Grande Fratello Vip 2021 – o sesta edizione, come preferite – sta finalmente per partire. Lunedì 13 settembre 2021 è prevista la prima puntata e il cast sta cominciando a prendere forma: Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni (ex Uomini e Donne) sono i primi due nomi confermati. Il terzo potrebbe essere quello di "un ex di Belen Rodriguez". La fonte è 361 magazine, il giornale online di Alfonso Signorini, quindi possiamo tranquillamente dire che si tratta di una fonte certa.

Gianmaria Antinolfi è il prossimo concorrente del GfVip

Ma chi è questo ex di Belen Rodriguez? No, non è Stefano De Martino bensì Gianmaria Antinolfi. Di origini napoletane, è il direttore vendite della Caravel Pelli Pregiate SPA & France Croco, due società che fanno parte del gruppo Kering, dedicato alla moda e al lusso. Scrive 361 magazine – quasi ironicamente – che la notizia arriva "da una fonte certa". E chi può essere se non Alfonso Signorini in persona?

Chi è Gianmaria Antinolfi

Ma vediamo di tracciare un profilo completo di Gianmaria Antinolfi, dato che da settembre lo guarderemo più da vicino e – piaccia o no – almeno due volte a settimana. Il suo nome completo è Giovanni Maria Antinolfi, è nato il 30 giugno 1985 a Napoli e vive a Milano. Laureato in Economia aziendale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, vanta in curriculum un Master in Management alla Bocconi. Antinolfi ha lavorato in diverse società del settore fashion e dal 2017 ha il ruolo di direttore delle vendite presso due aziende, la Caravel Pregiate Spa e la France Croco: entrambe sono specializzate in pellame pregiato per l'alta moda e fanno parte del Kering Group, holding internazionale che possiede anche marchi celebri come Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, Bottega Veneta e Pomellato. Della famiglia di Antinolfi si sa pochissimo, se non che ha una sorella che si è sposata nel 2017. Tra i flirt accreditati, una breve relazione con Dayane Mello, che abbiamo già apprezzato proprio nell'ultima edizione del Grande Fratello Vip e in precedenza a Pechino Express 2020 e all'Isola dei Famosi.