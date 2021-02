in foto: foto di S. Orlando e T. Zorzi da Endemol

L'eliminazione di Maria Teresa Ruta è stato uno dei momenti "choc" di quest'ultimo scampolo di Grande Fratello Vip. Veder uscire una delle concorrenti più amate, battuta al televoto dai meno blasonati Andrea Zenga e Samantha De Grenet, è stato un colpo di scena inaspettato e molti spettatori hanno scaricato la colpa su Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, con cui negli ultimi tempi l'amicizia aveva iniziato a vacillare (tanto che Zorzi aveva scelto di nominare la Ruta). Nel dibattito sull'uscita della conduttrice si è inserito anche suo marito Roberto Zappulla, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video che mostra Tommaso e Stefania sparlare di Maria Teresa alle sue spalle. "Alla ricerca della memoria perduta. Quando il gioco si fa duro io… rido!", ha scritto a margine del post. I due sono insieme dal 2006: non si sono mai sposati in Italia ma si considerano marito e moglie dopo le nozze celebrate con rito tradizionale in Etiopia nel 2015.

Il chiarimento di Roberto Zappulla

La pubblicazione ha sollevato malumori nei fan di Stefania e Tommaso ed è apparsa come un attacco diretto ai "Zorzando". In realtà, Zappulla ha semplicemente deciso di appoggiare la sua compagna di vita, che comprensibilmente è rimasta delusa non solo dall'eliminazione ma dal distacco vissuto nelle ultime settimane rispetto ai due concorrenti con cui aveva legato maggiormente. L'uomo ha infatti precisato nelle sue Stories di non aver voluto sollevare alcuna polemica ma solo dimostrare la realtà dei fatti, peraltro senza perdere smettere di sostenere Stefania e Tommaso ai fini del gioco.

Ragazzi, forse non sono stato chiaro. Maria Teresa stima sia Tommaso che Stefania. Io ho solo pubblicato delle immagini già andate in onda a sostegno della verità di Maria Teresa, anche se lei mi invita nuovamente a toglierle. Per lei il GF si è concluso venerdì scorso e quindi non vuole rovinare i suoi personali 5 mesi di amicizia. Venerdì ci siamo siamo sentiti con Simone (marito di Stefania), grande musicista e grande persona e ad oggi ho votato a favore di Stefania Orlando (al televoto con Giulia Salemi). Di cosa vi preoccupate? Non sono un influencer, bensì una persona come tante che ha seguito e segue ancora il Gf Vip dando il proprio punto di vista. Rilassatevi! Ps: se pensate che il contenuto del video possa essere davvero così grave ditelo seriamente e lo tolgo!

Il confronto tra la Ruta e i Zorzando

Dopo la sua eliminazione, la Ruta ha avuto un faccia a faccia intenso con Stefania e Tommaso, nel quale ha espresso tutta la sua delusione: "Nell'ultima settimana qualche parola l'ho sentita e mi ha fatto molto male. Ho puntato sull'amicizia, sono solo un po' arrabbiata con me stessa. Sono scappata (dopo l'eliminazione, ndr) perché sarei scoppiata a piangere. Mi sono sentita tradita, ho visto cose brutte in cui mi davate della codarda o della signorina Rottermaier". Maria Teresa ha comunque ribadito l'affetto nei loro confronti: dimenticate le dinamiche del gioco, tra i tre continuerà certamente l'amicizia fuori dalla Casa.