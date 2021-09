Il matrimonio di Inbar Lavi, la Eve di Lucifer: le nozze in spiaggia con Dan Bar Shira Inbar Lavi, conosciuta come Eve nella serie Lucifer, si è sposata con Dan Bar Shiva. Sullo sfondo, questa volta, niente Los Angeles: la cerimonia si è celebrata su una romantica spiaggIa in Israele, in perfetto stile bohemien. La coppia è legata dall’agosto del 2019, quando si sono incontrati per la prima volta in occasione di un festival nel deserto.

A cura di Elisabetta Murina

Ha indossato l'abito bianco nella sesta stagione di Lucifer e ora lo ha fatto anche nella vita reale. Questa volta, però, al fianco di Inbar Lavi, conosciuta come Eve, non c'era la stravagante Maze. Lo scorso 13 settembre, l'attrice si è sposata con Dan Bar Shira nella romantica spiaggia di Al Hayam, in Israele, paese natale di entrambi.

Il matrimonio di Inbar Lavi e Dan Bar Shira

Inbar e Dan hanno pronunciato il fatidico sì in una romantica location: la spiaggia di Al Hayaman, in Israele. Niente più Los Angeles per Eve, ma un perfetto matrimonio in stile bohemien con la sabbia tra i piedi. E la scelta del luogo non è stata di certo casuale, come ha raccontato Inbar a Brides.com : "Siamo entrambi israeliani e molto legati alle nostro radici. La nostra famiglia vive qui e siamo stati cresciuti dal Mediterraneo, che ci ha resi quelli che siamo oggi". La cerimonia si è svolta alla presenza di 400 persone, tra amici e familiari della coppia, e ha rispettato le tradizioni del loro Paese. Un mix di intimità e divertimento che, spiega Inbar, ha fatto sentire tutti coinvolti: "L'obiettivo era quello di avere tutti insieme, in modo che potessero galleggiare con noi sulla stessa nuvola in cui eravamo". Per la grande occasione, Inbar ha scelto un vestito lungo bianco con le spalle scoperte (e in questo la somiglianza con l'abito di Eve è davvero incredibile) e Dan uno smoking bianco coordinato alla sposa.

Inbar Levi e Dan Bar Shira

La storia d'amore tra Inbar Lavi e Dan Bar Shira

Inbar e Dan si sono incontrati per la prima volta nell'agosto del 2019 e da allora non si sono più lasciati. La coppia voleva che il matrimonio si ispirasse all'occasione in cui i loro sguardi si sono incrociati per la prima volta, durante un festival nel deserto del Nevada: "Ci siamo incontrati al Burning Man, quindi volevamo che il nostro matrimonio emulasse la sensazione di un festival a flusso libero".