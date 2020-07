Il matrimonio di Sarah Balivo è stato un vero e proprio evento nella splendida cornice naturale di Favignana, in Sicilia. Sposa in bianco, con abito in parte in pizzo, la sorella minore di Caterina Balivo si è mostrata sorridente ed euforica durante i festeggiamenti e sin da subito, uscita dalla Chiesa con il marito Piero Cicconi sventolando il suo bouquet sotto una pioggia di riso.

La dedica di Caterina Balivo a Piero Cicconi

Dal suo canto, Caterina Balivo ha realizzato numerosi video durante i preparativi e dopo la cerimonia, condividendoli sul suo profilo Instagram. "Sei la più bella" ha detto alla sua Sarah, mentre il sole picchiava forte in una calda giornata di metà luglio. Un matrimonio più complesso di quello che avrebbe dovuto essere, a causa delle misure anti-Covid e dello spavento di questi ultimi mesi. Anche Sarah ha condiviso la foto della sua uscita dalla Chiesa, ironizzando sul suo non essere più nubile: "Favignana, 18 luglio 2020. Succede anche ai migliori…". Caterina Balivo prontamente ha fatto lo stesso, taggato il cognato Piero: "E anche la mia Saretta si è sposata! Piero mi raccomando, trattamela sempre bene altrimenti ti mando GA e Cora (i figli della conduttrice e di Guido Maria Brera, ndr) a casa!".

Le sorelle di Caterina Balivo

Caterina Balivo è nata a Napoli nel 1980 e ha due sorelle più piccole, Francesca e Sarah. Se la prima sorella ha deciso di defilarsi dal mondo dello spettacolo e di dedicarsi al mondo della medicina, diventando pediatra, la neo sposa Sarah invece ha una natura più affine alla sua. Lei infatti è un architetto professionista, cura i set e da qualche anno ha anche un blog che si chiama “2 biscotti nel tè”, oltre ad aver creato, dando sfogo alla sua creatività, un marchio di scarpe chiamato Madame Cosette. Di certo una vita molto più vicina a quella della nota conduttrice Rai, che pare non essere mai scarichi di impegni e nuove iniziative.