Anche in quest'anno decisamente diverso dagli altri non mancano gli auguri di Natale che i vip pubblicano sui loro profili social. Un Natale trascorso in famiglia, senza sfarzi, molto più intimo e più vicino a quello di tutti coloro che, col telefono in mano, si trovano a documentare con qualche scatto questo giorno, in un 2020 che ci ha reso alle volte più simili. Ed ecco, quindi, da Chiara Ferragni e Fedez ad Alessandro Cattelan e la sua famiglia, passando per Elisabetta Gregoraci, le feste dei vip più amati.

Gli auguri dei Vip

Alessandro Cattelan pubblica una simpatica foto di famiglia: beato tra le sue donne, la moglie e le sue due bambine, indossando un pigiama dalla caratteristica stampa natalizia, il conduttore rivolge un sentito augurio a tutti coloro che da sempre lo supportano e lo seguono: "Tanti auguri di buon Natale a tutti. Passatelo felici, mangiate e riposatevi, leggete e guardate la Tv, giocate a tombola e carte, godetevi il tempo con chi avete vicino". Un messaggio significativo per lui che ha dovuto affrontare anche l'esperienza del Covid, stando distante dalla sua famiglia.

Anche per Michelle Hunziker si festeggia in famiglia. Sorridente accanto alle sue figlie, Aurora Ramazzotti, Sole e Celeste, abbracciata al suo marito Tomaso Trussardi, con tanto di cagnolini al seguito, la showgirl scrive si diverte a fondere i loro nomi quasi a formare una sigla: "Trunzirama".

Anche per i Ferragnez non poteva mancare un messaggio rivolto ai tanti fan che quotidianamente li seguono. A rivolgere loro un pensiero in questo giorno è proprio Chiara Ferragni che scrive: "La nostra settima Vigilia di Natale: dalle montagne a Los Angeles, sempre circondati dalla famiglia. Quest'anno questi festeggiamenti saranno un po' diversi ma cerchiamo tutti di concentrarci su tutte le cose buone che ci circondano ogni giorno. Buon Natale a tutti".

Decisamente più romantico il post di Luca Argentero che pubblicando una foto della sua Cristina Marino, accanto alla loro Nina Speranza coperta da un cuoricino, scrive: "Questo è quello che chiamo regalo di Natale". A dimostrazione del fatto che, in fin dei conti, non c'è nulla di più emozionante che avere al proprio fianco le persone che si amano di più.

Anche Elisabetta Gregoraci trascorre il Natale insieme a suo figlio Nathan Falco, in fondo, proprio per questo motivo la showgirl ha deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip dopo più di 80 giorni di permanenza nella casa più spiata d'Italia. "Buon Natale a tutti voi" scrive in un primo post l'ex gieffina, pubblicando uno scatto con suo figlio e con Flavio Briatore. In una foto successiva che la vede posare sulle scale di casa, la Gregoraci rivolge un messaggio più sentito a coloro che la seguono, invogliandoli a cercare la serenità nonostante il periodo difficile: "In questa Vigilia di Natale un po’ particolare dove tante famiglie non si sono potute riunire, auguro a tutti voi e ai vostri cari tutta la serenità possibile, riempite di amore e affetto i vostri cuori".