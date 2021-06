La Regina del pop mondiale in occasione dei 90 anni del padre, il signor Silvio Ciccone, ha trascorso una giornata con il suo papà in compagnia dei suoi figli (in tutto la cantante ne ha sei) in campagna. Madonna (Louise Veronica Ciccone) ha condiviso sui suoi social un video in cui ha dimostrato tutta la sua gratitudine e riconoscenza all'uomo che l'ha cresciuta dopo la prematura morte della madre, quando era ancora una bambina.

Gli auguri di Madonna al padre 90enne

Nella Ciccone Vineyard & Winery, la tenuta con vigna nel Michigan del signor Ciccone, per i 90 anni del padre si è tenuta una riunione di famiglia con la popstar e tutti i suoi figli. La reunion familiare è stata immortalata con un video postato su Instagram da Madonna. Sotto al quale ha pubblicato una dedica, dove la cantante di "Like a Virgin" ha ricordato le origini italiane del padre e tutti i sacrifici. Ai suoi 15 milioni di follower è stato condiviso questo messaggio:

Mio padre è un sopravvissuto che è cresciuto come immigrato italiano negli Stati Uniti. Ha vissuto molti traumi ma ha sempre lavorato duramente per tutto ciò che ha ottenuto. Mi ha insegnato l'importanza del duro lavoro e del guadagnarsi la propria strada nella vita. Papa ti ringrazio ancora una volta. È stato molto speciale trascorrere il tuo 90° compleanno con te e i miei figli nella tua vigna.

L'infanzia di Madonna dopo la morte della madre

Silvio Anthony Ciccone, detto Tony, è nato nel giugno 1931 ed è di origini italiane, perché figlio di emigrati abruzzesi giunti negli Stati Uniti nel 1919 da Pacentro (in provincia dell'Aquila). Madonna ha perso la madre (una donna di origini franco – canadesi) Louise Fortin quando aveva solo cinque anni. La donna morì nel 1963 all'età di 30 anni a causa di un tumore al seno. La morte della madre scatenò nell'artista (ancora bambina) una prematura responsabilizzazione verso i suoi cinque fratelli per i quali prese il ruolo di figura genitoriale. Il padre di Madonna, tre anni dopo la morte della moglie, nel 1966, si è risposato con la sua governante, Joan Gustafson, dalla quale ha avuto altri due figli, Jennifer e Mario.