Il principe George compie 8 anni, omaggio di William e Kate a Filippo nella foto di compleanno I duchi William e Kate pubblicano, come di consueto, la foto ufficiale del principe George, che in queste ore festeggia il suo ottavo compleanno. Uno scatto in cui gli esperti reali hanno voluto intravedere un tenero e velato riferimento al principe Filippo, scomparso pochi mesi fa all’età di 99 anni.

A cura di Andrea Parrella

Tradizione mantenuta, anche quest'anno. Il principe George compie 8 anni e anche stavolta i suoi genitori decidono di condividere uno scatto ufficiale del bambino sui social per celebrare questo momento. Una semplice foto in cui si vede George sorridere all'obiettivo, mentre siede sulla parte anteriore di un fuoristrada dello stesso stile di quelli per i quali aveva una gran passione il bisnonno, Filippo, scomparso pochi mesi fa all'età di 99 anni. Includendo l'auto all'interno della foto, i duchi intendono rendere omaggio a Filippo, celebrato con questo piccolo, ma significativo dettaglio, nell'anno della sua scomparsa.

George sempre più in pubblico

Con i suoi 8 anni George è sempre più protagonista delle vicende reali, viste anche le apparizioni recenti in pubblico per eventi di vario tipo, ad esempio la finale di Euro 2020 che ha visto l'Inghilterra avere la peggio contro l'Italia di Roberto Mancini. Quarto nella linea di successione al trono inglese e con ogni probabilità un giorno re, sarà lui a governare il paese dopo la bisnonna Elisabetta II, il nonno Carlo e il papà William. Un ruolo non proprio semplice da ricoprire, per il quale la famiglia starebbe già. iniziando a prepararlo, nonostante i genitori abbiano sempre fatto il possibile per fargli vivere un'infanzia "normale".

Gli impegni da futuro re per George

Stando alle indiscrezioni trapelate dai tabloid nei giorni scorsi, William e Kate gli hanno infatti rivelato che un giorno ricoprirà l'incarico più alto di casa Windsor, facendo riferimento a tutti quelli che saranno i suoi doveri di re. Il padre ha particolarmente a cuore la questione, visto che da giovane si è ritrovato a vivere con frustrazione le stesse esperienze. Al netto di questo aspetto, William e Kate si dimostrano sempre attenti rispetto all'idea di far crescere George in un contesto salubre e quanto più possibile lontano da condizionamenti.