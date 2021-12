Il principe Harry: “Lasciate il lavoro se non vi dà gioia, la felicità va al primo posto” “Essere in forma con la mente può aiutarci ad evitare problemi più seri”, ha spiegato il duca di Sussex in un’intervista a Fast Company Magazine. “Gli effetti sull’individuo e sulle persone che lo circondano sono profondi”.

A cura di Giulia Turco

Il principe Harry ha particolarmente a cuore il tema della salute mentale, un obiettivo da raggiungere per la felicità di ciascun individuo. Non a caso, tra i progetti messi in piedi dopo il divorzio dalla famiglia reale, c'è quello di una start up di Life coachig che ha come scopo quello di aiutare le persone a rendere al meglio nella propria vita privata e sul lavoro, convinto che per il singolo "raggiungere le massime prestazioni abbia un impatto positivo sul mondo intero", come ha spiegato in un'intervista a Fast Company Magazine.

Il principe Harry e l'importanza della salute mentale

Lavoro e felicità, due concetti che talvolta possono sembrare lontani ma che sarebbe fondamentale mettere sullo stesso piano. Il principe Harry ne ha parlato in una sessione di domande e risposte sul magazine di Fast Company, dopo aver affrontato diverse ricerche sul tema. "Ho scoperto di recente che molte delle dimissioni dal lavoro non sono negative, ma è un segno del fatto che con la consapevolezza di sé arriva il bisogno di cambiamento", ha spiegato. "Molte persone in tutto il mondo sono state bloccate in lavori che non hanno portato loro gioia e ora mettono al primo posto la loro salute mentale e la loro felicità. Questo è qualcosa da celebrare", ha continuato il duca di Sussex. "Proprio come la massima salute fisica può ridurre la malattia e aiutare a riprenderci da un infortunio, essere in forma con la mente è una misura preventiva che può aiutarci ad evitare problemi più seri e a riprenderci da traumi passati", ha concluso. "Gli effetti sull'individuo e sulle persone che lo circondano sono profondi".

La depressione di Harry dopo la morte di Lady Diana

Il principe Harry ha parlato apertamente dei suoi problemi di salute mentale nella docu-serie di Oprah Winfrey uscita la scorsa primavera su Apple+. Il duca di Sussex ha parlato apertamente dei traumi emotivi che hanno seguito la morte della madre Diana, che ha tentato di superare con l’uso di droghe e alcol: "Ero disposto a bere, ero disposto a drogarmi, ero disposto a tutto pur di sentire meno male". Solo quattro anni fa ha iniziato un percorso di terapia: "Per uno come me che pensava di non averne bisogno, è stata una rivelazione".