Il principe Stash, primo amore di Romina Power: “Ho provato a sentirla, Al Bano è geloso” Romina Power e il principe Stash Klossowki de Rola hanno avuto un intenso amore. A “DiPiù”, lo storico divo degli anni Sessanta rilascia inedite dichiarazioni su loro due: “Avevo provato a rimettermi in contatto con lei, ma Al Bano era geloso e non ha voluto”. Tutti i dettagli inediti contenuti nell’intervista.

Una intervista recente al settimanale Di Più rinvanga la vecchia storia tra Romina Power e il principe Stash Klossowski de Rola. Non tutti ricordano, infatti, che prima di Al Bano c'era il principe, grande primo amore di Romina Power. Correva l'anno 1966: Romina Power aveva 16 anni, il principe 25. A "DiPiù" ha lasciato inedite dichiarazioni: "Eravamo giovani e spensierati".

Le dichiarazioni di Stash Klossowski de Rola

Romina Power e il principe Stash Klossowki de Rola hanno avuto un intenso amore. Questo è il racconto che il principe ha fatto al settimanale: "Eravamo giovani e spensierati. Frequentavano il jet-set internazionale, ma facevamo tante feste da ‘figli dei fiori', che all'epoca spopolavano. Poi passavamo anche tanto tempo da soli, serate romantiche in cui sognavamo un futuro insieme. Erano serate di grande affetto, di grande passione, facevamo progetti, a un certo punto pensammo anche di sposarci". Ma fu lo stesso principe Stash a interrompere la loro relazione.

La gelosia di Al Bano

Il principe Stash Klossowski de Rola avrebbe successivamente provato a rimettersi in contatto con lei, ma dall'altra parte della cornetta ha trovato il cantautore: "Sapeva di me e di Romina, si irritò: ‘Perché cerchi la mia ragazza? Dimenticala e lasciaci in pace, altrimenti finisce male', mi disse bruscamente. Era molto geloso". Ma con il tempo, Stash e Romina Power si sono riavvicinati, ma come amici. Ad avvicinarli, la stessa passione per le filosofie orientali e per la spiritualità.

Chi è Stash Klossowski de Rola

Stash Klossowski de Rola è nato nel 1942 a Berna, in Svizzera. Figlio del pittore Balthus e della modella Antoinette de Watteville, è stato percussionista per i Bobby Clark’s Noise ed è stato un protagonista della scena artistica e musicale degli anni '60 e degli anni '70. Ha avuto amicizie e frequentazioni da rockstar: Beatles, Rolling Stones, Brian Jones, Bob Dylan.