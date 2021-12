Il principe William racconta per la prima volta la sua depressione Prince William: Time To Walk è una passeggiata audio della durata di 38 minuti in cui il principe ha aperto il baule dei ricordi e ha raccontato le sue verità.

Dopo le confessioni di Harry arrivano quelle del principe Harry. Il medium da cui passa il messaggio è il medesimo: il mondo Apple. La differenza: se Harry ne ha parlato in una docu-serie prodotta dalla sua (e di Meghan Markle) casa di produzione, William Windsor lo fa attraverso un podcast tutto suo intitolato Prince William: Time To Walk. Una "passeggiata" audio della durata di 38 minuti in cui il principe ha aperto il baule dei ricordi e ha raccontato le sue verità.

La crisi e la depressione

Il principe William ha utilizzato questo audiolibro – Prince William: Time To Walk – per parlare di un evento che gli ha sconvolto la vita: un incidente. Il duca di Cambridge ha raccontato di essere stato schiacciato dalla depressione dopo aver assistito alle conseguenze di un incidente devastante. Ha parlato di quel momento come se "il mondo intero stesse morendo". La sua crisi di salute mentale è arrivata dopo aver provato a salvare un ragazzo gravemente ferito. Dopo quel momento, William ha ammesso che "qualcosa è cambiato dentro di lui. Era come se qualcuno avesse messo una chiave in una serratura e l’avesse aperta senza che io avessi dato il permesso di farlo".

La canzone che lo lega a Lady Diana

Tante le storie raccontate da quello che sarà il futuro re, anche aneddoti leggeri sulla sua vita con Kate Middleton e i suoi figli, Charlotte e George, rivelando che la canzone che li fa ballare tutti è "Waka Waka" di Shakira. Oggi 39enne, il principe William ha condiviso anche i ricordi di suo nonno, il principe Filippo, morto ad aprile. E c'è una canzone in particolare, "(Simply) The Best" di Tina Turner, che lo riporta a sua madre: "È una delle canzoni che ricordo di più perché ero sempre seduto sul sedile posteriore dell'auto, mentre mamma guidava e la cantavamo a squarciagola". Quella è una canzone che lo lascia sprofondare nei ricordi.