Il testamento segreto del principe Filippo: nessuno saprà mai cosa c’è scritto Il Duca di Edimburgo, che è stato per più di settant’anni al fianco della Regina Elisabetta, ha lasciato testamento, ma il suo contenuto resterà segreto. A stabilirlo è stato il giudice Andrew McFarlane, ricordando la “convenzione” inglese che viene attuata da più di cento anni, a tutela della dignità della Corona.

Novità dalla Famiglia Reale che riguardano il testamento del Principe Filippo. Il Duca di Edimburgo, che è stato per più di settant'anni al fianco della Regina Elisabetta, ha lasciato testamento, ma il suo contenuto resterà segreto. A stabilirlo è stato il giudice Andrew McFarlane, ricordando la "convenzione" inglese che viene attuata da più di cento anni. La segretezza del testamento è a tutela della dignità della Corona inglese.

Il testamento segreto

I testamenti della Famiglia Reale si troverebbero divisi in più di trenta plichi diversi, alcuni risalenti a più di un secolo fa. Ma chi è il custode di un patrimonio così prezioso? È il giudice più anziano dell'Alta Corte inglese che ha sottolineato, proprio seguendo le volontà esplicite del Duca di Edimburgo, il Principe Filippo, come il suo testamento rimarrà segreto a tutela della dignità della Regina Elisabetta. Le volontà del principe Filippo resteranno segrete almeno per 90 anni. Nemmeno il magistrato è a conoscenza del suo contenuto, lo ha spiegato egli stesso. Per il giudice McFarlane "bisogna rafforzare la protezione offerta agli aspetti più privati ​​della vita di questo gruppo limitato di individui, con lo scopo di mantenere la dignità della Sovrana e dei membri stretti della sua famiglia".

La storia del principe Filippo

Classe 1921, il principe Filippo Mountbatten, duca di Edimburgo è nato principe di Grecia ed era nipote del re di Grecia Costantino I. Le nozze con la Regina Elisabetta sono state celebrate nel 1947: Filippo rinunciò ai suoi titoli regali greci e danesi, nonché alle sue pretese sul trono greco, oltre a convertirsi dalla religione ortodossa a quella anglicana. Dall'unione con la sovrana britannica, durata oltre 70 anni, sono nati quattro figli: Carlo, Anna, Edoardo e Andrea. Nonno dei principi Harry e William, si era ritirato dalla vita pubblica e dagli impegni ufficiali nel 2017. Il principe aveva ricevuto il vaccino contro il Covid-19 a gennaio 2021.