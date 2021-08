Il topless di Barbara D’Urso in copertina: “L’estate sexy con il compagno Francesco Zangrillo” Sul numero di Diva e Donna del 17 agosto 2021 spunta il “topless da urlo” di Barbara D’Urso e un dettaglio ancora più interessante: “L’estate più sexy, l’amore con il compagno Francesco Zangrillo”. Il settimanale si espone e si accoda alla lunga fila di riviste patinate nell’ufficializzare una relazione che è ancora tabù per i suoi protagonisti, paparazzati spesso negli ultimi mesi, anche in compagnia del figlio del noto broker assicurativo.

A cura di Redazione Spettacolo

Sul numero di Diva e Donna del 17 agosto 2021 spunta il "topless da urlo" di Barbara D'Urso, con la specifica dei suoi 64 anni come a dire che una donna dopo una certa età non sarebbe più nelle condizioni di vantare delle forme da copertina. I misteri dei titoli sulle riviste estive, ma andiamo avanti. Sta di fatto che il dettaglio hot ha incuriosito meno di quello gossipparo sovrastante: "L'estate più sexy, l'amore con il compagno Francesco Zangrillo". Il settimanale infatti si espone e si accoda alla lunga fila di riviste patinate nell'ufficializzare una relazione che è ancora tabù per i suoi protagonisti.

Coppia fissa da diversi mesi: le paparazzate

Barbara D'Urso e Francesco Zangrillo fanno coppia da qualche mese in modo assiduo e con un certo affiatamento. Il sito whoopsee li ha beccati in un noto ristorante di Milano, in compagnia del figlio dell'assicuratore e di un'amica. Atmosfera affettuosa e distesa a tavola, che si aggiunge a quelle paparazzate nelle scorse settimane in altri locali. Roberto Alessi ha confermato che la conduttrice di Pomeriggio 5 sta trascorrendo le vacanze con Zangrillo in giro per l'Italia, con tappa in Sicilia a Taormina, in compagnia di un'allegra comitiva sempre pronta a fare video per Instagram e Tik Tok.

Chi è Francesco Zangrillo e che lavoro fa nella vita

Francesco Maria Zangrillo è un Broker assicurativo, socio della Ennegi Srl Insurance Brokers. È stato sposato ed è divorziato da alcuni anni, padre di tre figli di cui il più grande ha quasi vent’anni. Quando è stato associato all'ammiratore segreto di Elisabetta Gregoraci, che le invadeva la casa di fiori, si è esposto sulla sua attuale vita privata, lasciando intendere una velata conferma del gossip insistente che lo vorrebbe al fianco di Barbara D'Urso: "Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza".