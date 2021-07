Tra le fiction più d'epoca più amate della tv, capaci di far sognare i telespettatori e appassionarli con intrighi e passioni travolgenti, c'è "Elisa di Rivombrosa", con protagonista una giovanissima Vittoria Puccini insieme ad un volitivo Alessandro Preziosi nei panni del conte Fabrizio Ristori. Tanti, però, sono gli attori che sono comparsi tra la prima e la seconda stagione della fiction, interpretando ruoli anche di rilievo. Tra costoro forse gli affezionati ricorderanno il personaggio di Angelo Buondio, interpretato da un giovane e talentuoso Pierluigi Coppola. A distanza di quasi sedici anni, come è cambiata la vita dell'attore che aveva fatto vacillare l'amore della bella Elisa?

Cosa fa adesso Pierluigi Coppola

Occhi limpidi e verdi, sorriso accattivante e capelli castani scompigliati, così si presentava Angelo Buondio in Elisa di Rivombrosa ed è così, in effetti, che si presenta anche Pierluigi Coppola che, dopo le sue ultime apparizioni in tv, ha lasciato il mondo dello spettacolo per dedicarsi all'attività di bartender nella sua città natale, Foligno. Sulla sua biografia di Instagram, infatti, si legge: "Classe 1977, geometra mancato, attore di serie tv annoiato, attualmente bartender, consulente aziendale e pittore in erba”. Una sintesi piuttosto esplicativa delle passioni del 44enne che, infatti, come si può vedere sbirciando il suo profilo, non ha del tutto abbandonato la sua passione per la recitazione, coniugandola però con altri interessi. Intanto, l'8 agosto 2020, si è sposato con la sua compagna Roberta e già da qualche tempo è diventato papà di due bambini Francesco e Daniel.

La carriera tra tv e cinema

La sua carriera sul piccolo schermo era iniziata piuttosto bene. Dopo svariate esperienze teatrali, si era avvicinato al mondo del cinema, dove appare per la prima volta nel 1998 ne "La leggenda del pianista sull'oceano" di Giuseppe Tornatore, a cui segue un film di cui è protagonista, ovvero K il Bandito del 2007. Intanto, però, inizia a lavorare anche in televisione. Dopo aver fatto piccoli ruoli in soap come "Un posto al sole" o fiction come "Un medico in famiglia", l'exploit avviene con "Distretto di Polizia 4″ nel 2003 e nello stesso anno lo vediamo anche in "Elisa di Rivombrosa". Dopodiché partecipa ad un reality show, classificandosi secondo, stiamo parlando di Reality Circus, e prende parte nel 2008 a "La nuova squadra". L'ultima apparizione in tv risale al 2014, quando è stato protagonista di un episodio di "Don Matteo".