Incendi in Sardegna, Giorgia Palmas: “Ho il cuore spezzato, pene severe a chi causa questi inferni” La showgirl sarda esprime tutto il suo dolore per le condizioni in cui versa la sua terra in questi giorni, a causa dei devastanti incendi a est della regione. Con un post su Instagram esprime tutto il suo dolore e ringrazia le forze dell’ordine: “Ci trema l’anima pensando a chi ha e sta perdendo tutto, piange il cuore a sapere di tanti animali morti tra le fiamme”.

A cura di Andrea Parrella

Gli incendi che stanno devastando l'est della Sardegna in queste ore stanno impegnando tantissimo le squadre di soccorso e generano grande preoccupazione e solidarietà, non solo a livello nazionale, peri danni incalcolabili che stanno provocando sul territorio.

Le parole di Giorgia Palmas

A sostegno della propria terra è intervenuta in queste ore anche Giorgia Palmas, che in Sardegna vive e che ha pubblicato una serie di immagini della devastazione, dicendosi addolorata e chiedendo chiarezza su quanto accaduto, nonché pene severe se si dovessero accertare dei colpevoli:

La verità è che è davvero difficile commentare quello che sta succedendo nella mia amata Terra. Fa male, fa sempre troppo male leggere di ettari ed ettari di macchia mediterranea, anche antica di secoli, persa per sempre. Ci trema l’anima pensando a chi ha e sta perdendo tutto, piange il cuore a sapere di tanti animali morti tra le fiamme e tutti vorremmo abbracciare quei cani pastore che hanno provato a difendere le loro greggi a discapito della loro Vita. Sarebbe bello essere tutti come loro: fedeli alla nostra Madre Terra, onesti sino alla fine e coraggiosi… se qualcuno sa di chi è la colpa parli e chiedo al nostro Governo oltre all’aiuto concreto per queste zone così terribilmente martoriate dall’ignoranza di pochi soprattutto PENE SEVERISSIME a chi causa inferni come questo

Giorgia Palmas afferma di avere "il cuore spezzato" e ringrazia le forze dell'ordine e i Vigili del Fuoco "che si stanno occupando di aiutare le persone e gli animali".

Incendi in Sardegna, la situazione

Più di 20mila ettari distrutti e quasi 1.500 sfollati tra turisti e residenti nella provincia di Oristano a causa degli incendi partiti tra venerdì sera e sabato mattina in una zona boscosa del massiccio del Montiferru. Le fiamme, alimentate dal forte vento degli ultimi giorni, sembra siano partite a un’auto incendiata venerdì sera a Bonacardo, per poi propagarsi a un’azienda agropastorale. Il governatore della regione, Solinas, ha dichiarato senza mezzi termini che gli incendi hanno "cancellato la storia della Sardegna".