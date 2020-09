Alessio Viola torna sui social dopo l’incidente motociclistico che l’ha costretto a rinunciare per qualche giorno alla conduzione di Ogni Mattina, il format in onda su Tv8 che conduce tutte le mattine con la collega Adriana Volpe. Viola ha riportato una frattura al setto nasale che lo ha costretto a un ricovero. A qualche giorno dall’incidente, ha pubblicato una foto su Twitter in cui posa con una vistosa fasciatura sul naso e gli occhi lividi. “Ho preso ‘na tranvata, ma tutto ok”, ha scritto il giornalista, “Vorrei ringraziare tutti per l’ondata straordinaria di affetto. Grazie Marta, grazie Prof (ti devo un naso), ringrazio le mie Zangrille, i colleghi, gli amici, davvero tutti, tanto!”.

Alessio Viola sostituito da Monica Peruzzi e Daniele Piervincenzi

A sostituire Alessio Viola al timone di Ogni Mattina sono stati la conduttrice del Tg8 Monica Peruzzi e il giornalista e inviato Daniele Piervincenzi. Prenderanno il posto di Viola fino al 5 ottobre prossimo, data in cui il giornalista dovrebbe tornare al suo posto. Lo ha comunicato Tv8 in una nota, confermando la notizia dell’incidente del conduttore: “Auguriamo una pronta guarigione ad Alessio Viola con la speranza di riaverlo presto alla conduzione del suo morning show”.

Adriana Volpe aveva annunciato l’incidente di Alessio Viola

Era stata Adriana Volpe, collega di Viola al timone di Ogni Mattina, a informare il pubblico in merito all’incidente automobilistico nel quale era rimasto coinvolto, suo malgrado, il collega. “Come vede accanto a me non c'è Alessio Viola, ma un altro volto noto di questa rete, Davide Camicioli. Ma Alessio tornerà prestissimo, se ci stai guardando sappi che ci manchi tantissimo”, aveva dichiarato Adriana, confermando di essere legata al collega da un ottimo rapporto. Con la foto postata sui social, Alessio ha fatto sapere a quanti lo seguono di avere imboccato la via della guarigione. A breve il giornalista tornerà in video.