Incidente per Enrica Bonaccorti in vacanza: “Ho subito un intervento” La conduttrice è rimasta vittima di un infortunio domestico. Caduta dalle scale appena arrivata in Toscana, si è fratturata il braccio destro e, dopo una nottata passata al pronto soccorso, è stata operata. Nel post in cui si mostra con il polso ingessato, ha tirato anche una frecciatina ai no-vax.

A cura di Valeria Morini

Incidente domestico per Enrica Bonaccorti, che si è fratturata un polso, purtroppo, non appena è arrivata in Toscana per trascorrere un periodo di vacanza. Caduta dalle scale, la conduttrice ha dovuto trascorrere una notte al pronto soccorso ed è poi rimasta in ospedale, dove ha subito una piccola operazione chirurgica prima di essere dimessa. Malgrado tutto ha conservato il sorriso e ha raccontato la sua disavventura con autoironia sui social, mostrando ai follower il braccio ingessato.

La dinamica dell'incidente di Enrica Bonaccorti

"Che dire… appena arrivo cado dalle scale, prima notte al pronto soccorso fino alle 4.30, stamani piccolo intervento per riallineare le ossa, poi gesso", ha spiegato la Bonaccorti, che sarà costretta a trascorrere il periodo di villeggiatura con il braccio fasciato, impossibilitata a fare molte cose:

Il dramma è che è il polso destro, io con la mano sinistra ho problemi a suonare un citofono! Tutti bravissimi e gentilissimi al pronto soccorso e in ospedale a Orbetello, mi chiamavano ‘Cara’! Anche se ho urlacchiato, uscita dall’ospedale subito in spiaggia almeno per vedere il mare… poi qui a casetta foto ricordo!

La stoccata ai no-vax sulla questione vaccino

Nel post, la storica presentatrice e opinionista televisiva ha approfittato dell'occasione per lanciare una piccola frecciatina non troppo velata ai no-vax: "E dato che non c’è alcun filtro, oltre alle magagne potete vedere il mio vaccino per il vaiolo che tutti facemmo senza tante storie e col risultato di eradicarlo del tutto! Mia madre geniale chiese se si poteva farlo sulla gamba invece che sul braccio, e ne sono ancora orgogliosa. Qualche altro boomer ce l’ha sulla gamba?". Insomma, le vacanze non sono partite nel migliore dei modi, ma lei ha deciso di affrontare la situazione con ottimismo: "Non un buon inizio, ma io sorrido lo stesso‼️".