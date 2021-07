Incidente per Giulia Provvedi, cade in spiaggia e si spacca un dente mentre fa un video La cantante del duo Le Donatella è stata vittima di un incidente mentre registrava un video da pubblicare su Instagram. La sorella di Silvia Provvedi stava correndo in spiaggia con una bottiglia in vetro, quando è inciampata sul bagnasciuga finendo per spaccarsi uno dei denti incisivi. Ed ha commentato ironicamente: “”La mia situazione sentimentale nel 2021 in un video“.

A cura di Andrea Parrella

Disavventura per Giulia Provvedi. La cantante del duo Le Donatella è stata vittima di un incidente mentre registrava un video da pubblicare su Instagram. La sorella di Silvia Provvedi stava correndo in spiaggia con una bottiglia in vetro, quando è inciampata sul bagnasciuga finendo per spaccarsi uno dei denti incisivi.

Il video della caduta di Giulia Provvedi

Un video che è stato puntualmente condiviso sull’account ufficiale Instagram delle due gemelle e che è stato accompagnato da una didascalia che rende l'idea dell'ironia con cui lei ha deciso di affrontare la questione: "La mia situazione sentimentale nel 2021 in un video“. In seguito Giulia Provvedi si è quindi mostrata con il dente spaccato, senza però aver perso il buon umore. Un modo per sdrammatizzare le sue disavventure sentimentali. In passato Provvedi ha avuto una lunga relazione con il giocatore di calcio Pierluigi Gollini, poi finita successivamente.

L'arresto del compagno di Silvia Provvedi

La bimba è nata dall’unione di Silvia con l’imprenditore Giorgio De Stefano. L’uomo, molto conosciuto nei salotti milanesi, è originario di Reggio Calabria. Dopo la burrascosa relazione con Fabrizio Corona, l’ex gieffina sembrava avesse trovato finalmente la felicità con questo nuovo compagno. Tuttavia, il 24 giugno 2020, proprio pochi giorni prima della nascita della bambina, è arrivata la notizia dell’arresto di De Stefano.

Una mancanza che al momento non pare sentire, visto che Giulia sembra molto impegnata ad aiutare la sorella Silvia nel crescere la piccola Nicole, nata solo pochi mesi fa e che sta crescendo proprio insieme alla mamma e a sua zia, spesso protagonista dei post e dei video de Le Donatella. La coppia di artiste nelle ultime settimane si è anche lanciata nella promozione di una linea di costumi disegnata direttamente da loro, che hanno sponsorizzato anche e soprattutto attraverso l'account social che gestiscono assieme.