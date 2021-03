Piccolo incidente per Ignazio Moser, vittima di un infortunio che gli ha provocato una ferita al volto, sopra l'occhio. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip e fidanzato di Cecilia Rodriguez è stato costretto a farsi soccorrere e a farsi suturare la ferita con ben nove punti. Moser ha persino mostrato una foto abbastanza scioccante su Instagram, con il suo volto coperto di sangue.

La dinamica dell'incidente

Cos'è successo a Ignazio? La dinamica non è stata svelata nel dettaglio, ma sappiamo che Moser si trovava a Catania per l’inaugurazione di 21PadelArena, prima struttura al chiuso del Meridione dedicata al padel, un sport di derivazione tennistica molto popolare in America Latina e da qualche anno diffuso anche in Italia. Moser e Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia, hanno sfidato in una partita il volto di Uomini e Donne e Temptation Island Vip Nicolò Brigante e l'ex calciatore Nicola Ventola. Ignazio ha usato l'hashtag #padel nella story in cui si è mostrato con il volto insanguinato, per cui è ipotizzabile che l'infortunio è avvenuto a causa della partita. Niente di grave, comunque, per il figlio di Francesco Moser, che l'ha presa con ironia e presenta solo un gonfiore evidente ma leggero all'occhio.

Ignazio e Cecilia sempre più innamorati

Ignazio è rientrato a Milano e appare sui social al fianco della sua Cecilia Rodriguez. I due, a circa due anni e mezzo dalla nascita del loro amore al Grande Fratello Vip, appaiono uniti e innamoratissimi. In attesa di metter su famiglia, diventeranno presto zii: la sorella di lei Belen Rodriguez è infatti in attesa di una bambina dal compagno Antonino Spinalbese. Inoltre, la famiglia Rodriguez è in un momento d'oro dal punto di vista professionale. I tre fratelli Belen, Cecilia e Jeremias hanno infatti appena lanciato un nuovo brand di abbigliamento.