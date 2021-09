Incidente per Valentino di Matt & Bise, schianto in auto con la compagna incinta: “Stiamo bene” A darne notizia è stato proprio Bisegna, attraverso un posto sul suo account Instagram, in cui mostra le condizioni dell’auto dopo lo scontro, interamente distrutta. Scongiurate anche conseguenze sulle condizioni del bambino: “Sara è stata portata in ospedale dove hanno controllato che il bambino stesse bene è stato davvero un momento forte ci siamo tanto spaventati”.

A cura di Andrea Parrella

Grave incidente per Valentino Bisegna, celebre creator e youtuber del duo Matt & Bise, mentre si trovava in auto con la sua compagna Sara, attualmente incinta. A darne notizia è proprio lui, attraverso un posto sul suo account Instagram, in cui mostra le condizioni dell'auto dopo lo scontro, interamente distrutta.

Ieri sera io e Sara abbiamo avuto un grave incidente, se sto mettendo questo post significa che stiamo bene, sia noi che il piccolo che è la cosa più importante ! Sara è stata portata in ospedale dove hanno controllato che il bambino stesse bene è stato davvero un momento forte ci siamo tanto spaventati, la macchina e gli airbag ci hanno salvato , siamo qui per miracolo!

Quindi Bisegna prosegue, raccontando la lezione ricavata e prendendola anche con una certa ironia: "La vita può finire in un attimo, una minima distrazione , un singolo momento può far finire tutto… la vita è così preziosa che spesso lo dimentichiamo, godevi ogni singolo momento davvero! abbiamo preso un grande spavento, la macchina ovviamente è distrutta e l’unica cosa sicura che so che non guiderò più di venerdì 17!".

La coppia aspetta un figlio

Per la coppia nessuna conseguenza, dunque, ma solo un grande spavento, soprattutto in relazione alla gravidanza. Valentino Bisegna e la compagna hanno infatti scoperto solo pochi giorni fa di essere in attesa di un bambino, cosa di cui lo youtuber aveva puntualmente dato notizia attraverso i suoi canali.

La carriera di Matt & Bise

Coetanei e appassionati di comicità, i due torinesi hanno unito le loro doti artistiche per formare un duo comico che ha riscosso successo negli ultimi anni. La loro carriera in tv è iniziata con alcune trasmissioni, da Attenti a quei 3 a ItaliaTU, mentre sui social è un trionfo di consensi, senza contare un canale YouTube, aperto nel 2009, che vanta oltre 2 milioni di iscritti.