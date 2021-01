Anche in Italia si era parlato di Marina Balmasheva, influencer molto nota in Russia che ha suscitato "scandalo" per il matrimonio con il figliastro, di 14 anni più giovane. Poi, a giugno 2020, l'annuncio: la coppia era in attesa di un figlio. Qualche giorno fa, la donna ha partorito, dando alla luce una bella bambina, di cui non ha svelato il nome ma della quale ha pubblicato le prime immagini su sul profilo Instagram da 500mila follower. Lei e il marito Vladimir Shavyrin (rispettivamente hanno 35 e 21 anni) sono dunque diventati genitori per la prima volta: oltre alla piccola, stanno crescendo anche i cinque bambini che Marina aveva adottato mentre insieme all'ex Alexey Shavyrin, il padre Vladimir.

La storia di Marina Balmasheva

Marina Balmasheva vive nella regione di Krasnodar Krai, nella Russia sud-occidentale, ed è stata sposata con Alexey Shavyrin (45 anni) per 13 anni. Ha incontrato Vladimir per la prima volta quando lui aveva sette anni. Dopo il divorzio, la donna si è legata sentimentalmente al ragazzo, all'epoca ventenne. L'ex l'ha accusata di aver sedotto il ragazzo, alla sua prima esperienza amorosa: "Avrei perdonato il suo tradimento, se non fosse stato mio figlio". Lei si è difesa sostenendo come il suo matrimonio con Alexey non fosse vita ma "finzione". Dopo l'annuncio della gravidanza ha spiegato che la mamma di Vladimir, altra ex moglie dell'uomo, si è offerta di aiutarli a crescere il bambino.

L'annuncio con la foto di Vladimir a 7 anni

A suscitare particolare scalpore in Russia non è stata solo la notizia della relazione tra la donna e il figliastro, ma anche la modalità curiosa con cui la Balmasheva lo ha annunciato. Ha infatti scelto di pubblicare sui social una foto che mostrava lei e Vladimir quando lui era piccolo. Lo scatto ritraeva Marina a 22 anni e il futuro compagno a soli 7 anni: "So che alcuni ci giudicheranno, altri ci supporteranno, ma noi siamo felici e speriamo che possiate esserlo anche voi". Immediata la polemica con conseguente emorragia di follower. Alla lunga, però, l'eco mediatica ha giovato all'influencer, che oggi ha più fan di prima ed è famosa anche oltre i confini russi.