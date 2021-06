Andrea Delogu è stata vittima di un piccolo incidente, ma a salvarla ci ha pensato Stefano De Martino. La conduttrice è apparsa zoppicante e con il bastone su Instagram Stories e, come promesso, ha poi spiegato cosa è accaduto nel corso della puntata del programma radiofonico La Versione delle Due che conduce con Silvia Boschero. La Delogu ha anche colto l'occasione per specificare la natura del suo rapporto con Stefano De Martino, dopo mesi di insinuazioni su un possibile flirt.

L'incidente di Andrea Delogu

Se lui si è separato lo scorso anno da Belen Rodriguez e da allora non ha ufficializzato nuove relazioni (anche se i gossip si susseguono), Andrea Delogu è molto riservata sulla sua vita privata e non ha mai confermato se davvero il matrimonio con Francesco Montanari è finito. Riguardo a De Martino, però, ha specificato che si tratta di "un amico" e che si vogliono bene. Nulla di più, a quanto pare. Cosa è successo, dunque, alla presentatrice? Una brutta caduta, con un danno al piede che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze.

Porto il bastone perché zoppico. Stavo con Stefano De Martino, un amico: siamo andati a mangiare da un amico comune, che abita al quarto piano senza ascensore. Uscendo, siamo passati da un corridoio molto buio verso la porta d'uscita. Ho zompettato e a un certo punto ho sentito il vuoto sotto i miei piedi. Mentre stavo per precipitare, Stefano ha acceso la luce. Una scena da Hanna e Barbera: Stefano mi ha visto improvvisamente sparire e al posto della mia testa ha visto i miei piedi. Sono ruzzolata giù e ho sentito crac al piede. Però non sono riuscita a smettere di ridere perché mi sono immaginata quello che Stefano ha visto. Una figuraccia, per fortuna ci vogliamo bene, siamo in confidenza e ‘sti cavoli.

Stefano De Martino ha portato Andrea Delogu in braccio per 4 piani

Andrea Delogu ha quindi svelato il gesto di Stefano De Martino: il conduttore si è caricato la collega in braccio e l'ha trasportata sino all'appartamento su per le scale. "Un gentleman", lo ha definito lei, a confermare l'affetto e la gratitudine per l'amico.