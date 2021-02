Brutto infortunio per Brooke Shields che ha riportato la rottura del femore in circostanze che non ha chiarito. L’attrice, indimenticabile protagonista di Laguna Blu girato quando era giovanissima, ha condiviso su Instagram un video girato in ospedale poco dopo l’incidente. Nel filmato la si vede muovere i primi passi appoggiata alle stampelle che la sostengono. “Sto cominciando a riprendermi”, ha scritto l’attrice, “Qualunque sia la tua sfida, fai una scelta positiva, per te stesso, per andare avanti”.

Brooke Shields in ospedale per la riabilitazione

Nel video condiviso su Instagram, l’attrice spiega di essere in grado di appoggiare solo il 20% del suo peso sul piede. La riabilitazione la aiuterà a recuperare la piena funzionalità. "L'obiettivo", spiega nel filmato, "è piegare il ginocchio ogni volta un po' di più in modo che il piede si sollevi dal terreno e non venga trascinato”. L’attrice non ha chiarito in che modo si è procurata l’infortunio che la sta costringendo alla riabilitazione.

I messaggi di incoraggiamento dei colleghi: da Sharon Stone a Glenn Close

Brooke Shields ha pubblicato su Instagram, il video registrato in ospedale dopo l’infortunio. Numerosi i messaggi ricevuti da parte dei colleghi famosi, che l’hanno incoraggiata a ricuperarne nel più breve tempo possibile, offrendosi al contempo di aiutarla. “Mi dispiace. Hai il coraggio nel sangue”, ha scritto Glenn Close mentre Sharon Stone ha provato a rincuorarla, offrendosi di portarle del cibo: “Mi dispiace tanto. Fammi sapere come stai”. Anche Helena Christensen si è stretta intorno alla collega: “So quanto è dura”. Brooke Shields è molto attenta ad allenamento e forma fisica. Lo ha dimostrato durante la pandemia, pubblicando sui social alcuni video dei suoi allenamenti. Già all’epoca, l’attrice aveva spiegato di avere necessità di fare sport a causa di un intervento subito al ginocchio, intervento che avrebbe dovuto ripetere a breve.