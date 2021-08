Infortunio per la figlia di Francesco Facchinetti, il dolce gesto del fratello: “Amore infinito” Francesco Facchinetti racconta il piccolo incidente domestico di cui è stata vittima la figlia Liv. Nulla di grave, solo un grande spavento e una piccola ferita. Il racconto sulla reazione del fratello Leo e sul dolce gesto della bambina è commovente: “Questo amore che c’è tra loro due mi spiazza ogni giorno”.

A cura di Valeria Morini

Piccolo infortunio per la figlia di Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol. La piccolina di famiglia, Liv, si è leggermente ferita sbattendo contro un tavolo. Nulla di grave ma solo tanto spavento: Facchinetti ne ha parlato sui social soprattutto per raccontare l'amore e la complicità che la bambina ha con il fratello Leone. La bimba appare nelle stories della Faissol con una vistosa incerottatura vicino all'occhio. Wilma ha spiegato che fortunatamente non è stato necessario portarla al pronto soccorso.

Il racconto di Francesco Facchinetti

Il post è tenerissimo e svela come Liv (il cui nome completo è Lavinia Angelica Catherine) sia curiosamente soprannominata "Bibi Suara" in famiglia: "Ieri la piccola BIBI SUARA si è fatta male contro ad un tavolo. Abbiamo preso tutti un grande spavento, soprattutto Leone. Il piccolo Leo, appena ha visto la sua sorellina tutta piena di sangue in faccia, si è messo a piangere disperato. A quel punto Liv lo ha guardato negli occhi e gli ha detto: “Non piangere, non è colpa tua e non mi fa male”. Un momento dolcissimo che ha commosso papà Francesco:

Questo amore INFINITO che c’è tra loro due mi spiazza ogni giorno. Grazie Dio di avermi donato una famiglia così. FORZA LIV, un’altra cicatrice ti renderà più forte. Il papà ti ama alla follia

La bellissima famiglia allargata di Francesco Facchinetti

Il figlio di Roby Facchinetti, oltre a essere papà di Leone e Lavinia, nati rispettivamente il 29 ottobre 2014 e l'8 marzo 2016, ha anche un'altra figlia di nome Mia, che il 4 settembre festeggerà i 10 anni. Mia è nata dalla lunga relazione con Alessia Marcuzzi, con cui Facchinetti ha ancora oggi un bellissimo rapporto. Non è inusuale che la conduttrice, che di recente ha lasciato Mediaset, trascorra festività e vacanze con i suoi ex e le rispettive compagne (ha a che un figlio da Simone Inzaghi). Dall'altra parte, anche Wilma Helena Faissol, modella ed ex chirurgo dentista, ha una figlia nata da una precedente relazione, ovvero Charlotte Olympia, detta Lolli. Basta dare un'occhiata al profilo di Facchinetti per vedere quanto sia grande l'affetto che unisce Mia, Charlotte, Leone e Liv.