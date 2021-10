Insulti a Lourdes Leon Ciccone per i peli sotto le ascelle, lei risponde: “Pensate prima di parlare”

È il momento di Lourdes Leon "Lola" Ciccone, la figlia di Madonna. La modella 24enne ha condiviso una serie di scatti in cui ha sfilato agli ultimi Met Gala con i peli sotto le ascelle bene in vista. Le critiche che sono arrivate via social sono state rispedite al mittente con un post dedicato ai "misogini e sessisti" a cui la stessa Lourdes Leon si è rivolta: "Pensate prima di fare gli insensibili". La reazione di Madonna è stata particolarmente apprezzata.

Lo sfogo di Lola Ciccone

Lourdes Maria Ciccone Leon ha deciso di scrivere un messaggio durissimo contro i "misogini" che l'hanno attaccata. Questo è stato il suo messaggio, apprezzato da tantissimi suoi fan: "Normalizza senza discutere del ciclo del corpo di una donna! PENSA prima di fare commenti insensibili e misogini!". Lourdes ha ricevuto tantissimi messaggi di supporto: "Stai togliendo potere al patriarcato". E ancora: "Quando donne forti come te prendono l'iniziativa, ispira tantissime persone a seguirla! Per favore, continua! Sei la regina". Sono tutti pazzi per Lourdes Maria Ciccone Leon detta "Lola": "Tale madre tale figlia". Una fonte di ispirazione inesauribile, una figlia del suo tempo.

Un esempio di libertà e di identità

Come è stato scritto anche da Valeria Paglionico per Donna Fanpage, "Lourdes è una donna moderna, emancipata, indipendente e soprattutto libera". E tale è stato il suo esempio. Di libertà. Un'immagine abbastanza chiara, una fulgida rappresentante di una generazione Z troppo spesso ingabbiata da convenzioni e da stereotipi che una passerella come quella del MET Gala contribuisce senz'altro a rompere e dirompere. Del resto sono in tante le giovani donne che stanno cominciando a dire addio alla ceretta e alla depilazione, in un nome di una complessiva e totale libertà sessuale e di identità.