Isolde Kostner: “Mio marito Werner Peratonher stava con la mia migliore amica” La campionessa di sci svela un particolare sulla sua lunga storia d’amore con il collega, suo marito dal 2006 e padre dei suoi tre figli David, Gabriel e Philip. Prima di stare con lei, Werner Peratonher era legato alla sua più cara amica: per questo motivo, dopo la loro rottura, lei lo ha fatto attendere ben tre anni.

A cura di Valeria Morini

Isolde Kostner si è imposta all'Isola dei Famosi come una delle concorrenti più grintose e capaci di affrontare la dura vita nel reality, mostrandosi al tempo stesso come un personaggio molto lontano dagli standard televisivi (basti pensare al suo bellissimo discorso sul corpo femminile). La campionessa di sci è tornata a parlare sul settimanale Confidenze, svelando stavolta un curioso particolare sulla sua storia d'amore con il marito Werner Peratonher.

L'amore con Werner Peratonher

Isolde ha sposato Werner (anche lui ex sciatore) il 15 ottobre del 2006, con una cerimonia celebrata a Ortisei e officiata dallo zio di lei don Hermann Senoner e dal direttore di Famiglia Cristiana don Antonio Sciortino. I due sono genitori di tre figli, David, Gabriel e Philip e oggi gestiscono un albergo in Val Gardena. Il dettaglio interessante è il fatto che, prima di stare con lei, l'uomo era stato fidanzato con la migliore amica di Isolde. L'atteggiamento della sciatrice fu esemplare: “A me piaceva, però volevo capire se la storia con la mia amica era davvero finita, quindi gli ho detto che dovevano passare almeno tre anni per poterlo prendere in considerazione”.

Tre anni prima di stare con Isolde, ora sono insieme da 21

Quei tre anni sono effettivamente passati. Peratonher ha dovuto pazientare e si è allontanato dalla Kostner e dai suoi amici, ma alla fine è stata lei a richiamarlo. "All’inizio io e Werner abbiamo dovuto “amalgamarci” e come tutti abbiamo avuto le nostre liti ma stiamo insieme da 21 anni": insomma, tutto è finito bene e Isolde è ancora in ottimi rapporti con la sua più cara amica. Al magazine, ha confidato anche il motivo per cui ha scelto di partecipare all'Isola dei Famosi, da cui è stata eliminata in semifinale.