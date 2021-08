Iva Zanicchi dopo la morte del fratello Antonio per Covid: “Chi non si vaccina, resti a casa” Sulle pagine di Visto, la conduttrice e cantante è tornata a farsi sentire sull’argomento che ormai è sempre più presente nelle discussioni quotidiane: il vaccino. Iva Zanicchi ha raccontato la sua esperienza con la campagna vaccinale e ha detto la sua: “Mia sorella ha preso la variante Delta, nonostante la doppia vaccinazione. Ma chi non si vaccina, deve restare a casa”.

Iva Zanicchi ha contratto il Coronavirus a novembre e proprio a causa del virus che ha messo in ginocchio il mondo intero ha perso suo fratello Antonio. Sulle pagine di Visto, la conduttrice e cantante è tornata a farsi sentire sull'argomento che ormai è sempre più presente nelle discussioni quotidiane: il vaccino. Iva Zanicchi ha raccontato la sua esperienza con la campagna vaccinale e ha detto la sua: "Mia sorella ha preso la variante Delta, nonostante la doppia vaccinazione. Ma chi non si vaccina, deve restare a casa". E poi tocca ferro: "So che i no-vax lanciano le maledizioni a chi è d'accordo ai vaccini, allora io tocco ferro".

Le parole di Iva Zanicchi

Iva Zanicchi ha spiegato che la sorella ha contratto la variante Delta dopo la doppia vaccinazione, ma nonostante questo ha fatto presente che senza quel tipo di difesa, probabilmente la variante Delta sarebbe stata più aggressiva, o peggio, letale:

Mia sorella ha preso la variante Delta, a dispetto della doppia vaccinazione. Non ha sintomi ed è chiusa in casa, ma è proprio grazie al vac- cino che sta bene: se non l’aves- se fatto sarebbe probabilmente morta. Chi non vuole fare il vaccino è libero di non farlo. Ma non deve andare in giro. Dopodiché, dato che i no vax lanciano maledizioni feroci verso chi si dichiara favorevole ai vaccini, come me, tocco ferro perché non vorrei star male. Non mi spiego come mai ci sia tanta violenza verbale su questo tema.

La gente è spaventata

Iva Zanicchi, che ha compiuto 81 anni lo scorso gennaio, non si fa tanti problemi a dichiarare: "Oggi tanta gente ha paura del vaccino perché l’abbiamo spaventata con una cattiva informazione. Dobbiamo ringraziare i tanti signori e signore che ogni giorno vanno in tv a fare gli esperti senza avere alcuna competenza". Nel corso della trasmissione "Morning News", ha ricapitolato la sua esperienza col Covid ed è scoppiata in lacrime: "Quando vedo la storia di mio fratello non ce la faccio. Ma le difficoltà della mia famiglia non sono ancora finite. Adesso mia sorella ha preso il Covid e non è ancora riuscita a guarire. Si è contagiato anche mio nipote ma lui, grazie a Dio, si è già negativizzato".